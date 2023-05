SEE MORE: Fun Run picture special

The Beaverbrooks Blackpool 10k Fun Run took place on Sunday, marking four decades of the Promenade spectacular.

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

First held in August 1983, the 10k run was organised by the St Annes Co-ordination of Charities before being taken on by Beaverbrooks, who have passed the reins to Trinity Hospice but continue to sponsor the event.

The Beaverbrooks Blackpool 10k Fun Run celebrated its 40th anniversary on Sunday

In recognition of Beaverbrooks’ outstanding support over four decades, chairman Mark Adlestone officially started the race before taking part himself.

Head of Fundraising Linzi Warburton said: “We are absolutely blown away, not only by the numbers who joined us for this very special celebration but by how much they raised for local hospice care.

Advertisement Hide Ad

“The weather was kind to our runners and, as always, it was so wonderful to see the smiles on runners’ faces as they crossed the finish line.

Advertisement Hide Ad

“A very big thank you to Beaverbrooks for their continued support, from sponsorship to providing a team of volunteers on the day. Thank you to all the wonderful volunteers who help us to manage the road closures and cheer on our incredible runners.

“And thank you to every single runner. This Fun Run will raise a significant amount of money to help us to care for all who need us in Blackpool, Fylde and Wyre.”

Susie Nicholas, Charity Manager at Beaverbrooks, said: “Beaverbrooks is thrilled to have been part of the Blackpool 10k Fun Run for so many years and we’re delighted at how well the 40th anniversary celebrations went. From starting the event to cheering the last runners across the line, our team thoroughly enjoyed being part of it.

Advertisement Hide Ad

“The Fun Run is always a highlight in our charity calendar at Beaverbrooks. We’re very proud sponsors and it was wonderful to see so many taking part. We’re absolutely thrilled at how much it has raised for Trinity Hospice.”

For runner images visit www.blackpoolfunrun.co.uk

Advertisement Hide Ad

RACE RESULTS

Each runner’s name is followed (left to right) by their entry number, time, overall position and position within age category

Advertisement Hide Ad

MALE UNDER 15

Robbie Watmough 1208 00:38:58 23 1

Jayden Richardson 615 00:39:24 26 2

Advertisement Hide Ad

Joel Tidmarsh 950 00:40:16 32 3

Advertisement Hide Ad

Harry Wilkinson 1123 00:46:04 105 4

Harry Robinson 1211 00:49:32 192 5

Harry Mercer 103 00:50:24 222 6

James Dix 334 00:52:56 304 7

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Ziggy Jackson 332 00:55:27 385 8

Fenton Kelly 270 00:55:45 399 9

Josh Ballantyne 704 00:57:20 457 10

Blake Pritchard 1458 00:57:27 462 11

Advertisement Hide Ad

Lewis Shaw 773 01:00:47 603 12

Advertisement Hide Ad

Dyan Choudhury 25 01:10:29 881 13

Ben Jole 587 01:13:51 965 14

Finlay Woods 329 01:23:00 1061 15

Advertisement Hide Ad

Cameron Rigby 1241 01:26:31 1081 16

MALE 16-25

Advertisement Hide Ad

Jordan Rawlins 1221 00:38:48 20 1

Matt Lumby 1228 00:41:42 43 2

Advertisement Hide Ad

Neil Wharton 1491 00:42:58 54 3

Jake Rodwell 1191 00:43:07 57 4

Jordan Mahoney 1186 00:43:05 56 5

Advertisement Hide Ad

Callum Whitten 1127 00:43:15 58 6

Advertisement Hide Ad

Jack Fisher 1783 00:43:38 68 7

Will Hamilton 792 00:45:52 101 8

Jamie Ford 1021 00:46:50 117 9

Kyle Bithell 454 00:45:26 93 10

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Reece Thomas 920 00:47:32 138 11

James Perkins 554 00:47:34 141 12

Joseph Hall 318 00:47:14 129 13

Alex Jones 1780 00:47:33 139 14

Advertisement Hide Ad

Amory Neish-Melling 1501 00:48:41 173 15

Advertisement Hide Ad

Jack Wilkinson 1122 00:48:47 177 16

Ben Knapman 1013 00:49:41 196 17

Thomas Petch 173 00:49:37 193 18

Advertisement Hide Ad

Sailor Parsons 1126 00:50:19 219 19

Jack Percival 1513 00:50:09 213 20

Advertisement Hide Ad

Ben Nolan 1230 00:50:05 211 21

Josh Mcallister 1061 00:52:01 270 22

Advertisement Hide Ad

Stan Thompson 796 00:51:21 249 23

Kyle Moore 882 00:51:20 248 24

Samuel Barrow 291 00:52:02 271 25

Advertisement Hide Ad

Sam Harrison 1490 00:51:14 245 26

Advertisement Hide Ad

Dean Barrow 511 00:54:31 353 27

Kieran Stott 252 00:53:19 317 28

Jack Fletcher 1044 00:55:35 396 29

Sam Johnston 820 00:56:35 435 30

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Liam Rigby 1717 00:57:00 445 31

Jack Hallmark 1508 00:57:41 482 32

Joseph Manford 1509 00:59:42 564 33

Brad Patisso 984 01:02:03 644 34

Advertisement Hide Ad

Ben Reid 613 01:00:49 605 35

Advertisement Hide Ad

George Ritchie 295 01:04:44 730 36

Alex Saunders 1754 01:05:01 745 37

Harley McCallum-Dodd 345 01:04:51 734 38

Advertisement Hide Ad

Callum Hall 538 01:05:39 764 39

Kallum O’loan 857 01:05:35 762 40

Advertisement Hide Ad

Matthew Isherwood 61 01:08:55 858 41

William Pickford 955 01:11:03 897 42

Advertisement Hide Ad

George Fitzpatrick 400 01:11:26 902 43

Ryan Hutchings 1512 01:12:18 924 44

Dan Owen 647 01:16:08 998 45

Advertisement Hide Ad

Joe Harrington 1486 01:21:09 1050 46

Advertisement Hide Ad

David Sherry 812 01:38:36 1149 47

MALE 26-35

Luke Minns 1701 00:32:36 1 1

Richard Booth 1087 00:34:42 2 2

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Joshua Smith 993 00:36:15 4 3

Garen Tchobanian 1795 00:36:43 6 4

Elliot Hamilton 748 00:36:51 7 5

Michael Gaddas 525 00:37:06 10 6

Advertisement Hide Ad

Oliver Johnson 73 00:38:20 14 7

Advertisement Hide Ad

Jack Wilson 1485 00:38:27 15 8

Nick Tattersall 813 00:38:29 16 9

Christopher Wylie 384 00:39:32 28 10

Advertisement Hide Ad

Daniel Pattinson 778 00:40:35 33 11

Mark Reeves 356 00:41:05 38 12

Advertisement Hide Ad

Joe Rutland 1294 00:41:41 42 13

Chris Cottam 349 00:42:12 46 14

Advertisement Hide Ad

Jacob Weir 67 00:42:13 48 15

Liam Hill 1759 00:42:25 50 16

Alex Briggs 1492 00:43:25 62 17

Advertisement Hide Ad

Jake Dixson 1245 00:43:37 67 18

Advertisement Hide Ad

Chris Lee 313 00:44:13 76 19

Daniel Clark 1243 00:43:38 69 20

Mark Bates 1421 00:45:02 87 21

Michael Lodge 1504 00:45:39 98 22

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Alistair Jarvie 1263 00:45:44 99 23

Nathan Allcock 1020 00:45:05 89 24

Rob McPhee 1705 00:46:31 109 25

David Calvert 807 00:46:45 115 26

Advertisement Hide Ad

Kyle Woods 233 00:46:36 111 27

Advertisement Hide Ad

Chris Threlfall 772 00:46:52 118 28

Jack Sperrin 1037 00:47:25 132 29

Jason Beare 752 00:46:53 119 30

Advertisement Hide Ad

Kyle Mercer 406 00:47:17 130 31

Lewis Hodgson 581 00:48:35 168 32

Advertisement Hide Ad

Michael Moon 1787 00:48:37 170 33

Elliot Costello 330 00:48:58 182 34

Advertisement Hide Ad

Jack Atkin 755 00:47:41 147 35

Robert Westhead 1773 00:47:54 151 36

Shaune Walmsley 797 00:47:41 148 37

Advertisement Hide Ad

Mitchell Barnes 708 00:48:09 155 38

Advertisement Hide Ad

Connor Ward 415 00:49:27 191 39

Scott Stevens 972 00:49:39 194 40

George Ward 771 00:49:23 189 41

Nick Valentine 851 00:50:02 207 42

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Jack Donovan 1231 00:49:43 199 43

Henryk Domanski 1212 00:49:12 187 44

Lee Westwell 906 00:50:53 234 45

Will Pearson 1128 00:51:07 240 46

Advertisement Hide Ad

Michael Perry 977 00:50:50 233 47

Advertisement Hide Ad

Richard Crew 1018 00:50:10 216 48

Ciaran Nelson 319 00:51:19 247 49

Philip McGowan 247 00:50:21 220 50

Advertisement Hide Ad

Hayden Sandford 1160 00:50:45 229 51

Thomas Montague 183 00:52:13 279 52

Advertisement Hide Ad

Thomas Farley 791 00:52:22 287 53

Andy Miles 296 00:51:59 268 54

Advertisement Hide Ad

James Tattersall 1225 00:52:39 294 55

Adam Jopson 903 00:53:09 310 56

Benjamin Robinson 1009 00:53:10 314 57

Advertisement Hide Ad

Ross Adams 311 00:52:53 302 58

Advertisement Hide Ad

Dean Larkin 124 00:53:00 308 59

Richard Ormerod 1410 00:52:24 288 60

Daniel Clark 1202 00:52:20 284 61

Alistair Young 935 00:53:09 311 62

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Lucian Barton 827 00:54:25 348 63

Paul Young 1413 00:54:45 360 64

Jamie Smith 965 00:54:11 335 65

Daniel Marshall-Wood 457 00:54:38 357 66

Advertisement Hide Ad

Christopher Buckthorpe 1765 00:55:28 386 67

Advertisement Hide Ad

Jason Ross 1463 00:53:55 333 68

Liam Bailey 959 00:55:21 382 69

Tyler Cooper 397 00:53:55 332 70

Advertisement Hide Ad

Joe Shepherd 816 00:55:56 410 71

Lee Bennett 1223 00:55:04 368 72

Advertisement Hide Ad

James Irving 832 00:55:29 390 73

Matthew Carleton 1114 00:55:52 407 74

Advertisement Hide Ad

Nick Naftel 1196 00:55:54 409 75

Blake Haslehurst 887 00:56:31 433 76

Shane Hull 1758 00:56:04 417 77

Advertisement Hide Ad

Jordan Mcelroy 556 00:55:28 387 78

Advertisement Hide Ad

Adam Newstead 1106 00:55:47 403 79

Daniel Hartley 1498 00:55:46 402 80

Adam Taylor 283 00:56:20 424 81

Sean Fielding 733 00:56:25 426 82

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Jack Kemp 1176 00:57:11 450 83

Ronnie Gill 1227 00:57:29 465 84

Daniel Sergeant 579 00:57:15 456 85

Chris Kempster 896 00:57:38 474 86

Advertisement Hide Ad

James Ormerod 1409 00:57:24 459 87

Advertisement Hide Ad

Tom Gallagher 1045 00:58:55 539 88

Jamie Brookes 203 00:57:40 478 89

Mitchell Percival 675 00:58:47 532 90

Advertisement Hide Ad

Matthew Stidworthy 937 00:57:49 489 91

Matt Dunham 706 00:58:51 535 92

Advertisement Hide Ad

Sam Courtney 142 00:59:24 557 93

Ben Jones 78 01:00:40 598 94

Advertisement Hide Ad

Jason Balfour 1503 01:00:14 576 95

Matthew Vacchiano 988 01:00:17 578 96

Sam Cooper 689 00:59:23 556 97

Advertisement Hide Ad

Greg Emmerson 1088 01:01:03 612 98

Advertisement Hide Ad

Kristian Alty 895 01:01:13 620 99

Daniel Ragozzino 987 01:01:45 636 100

Jonathan Chatterton 1420 01:02:13 651 101

Shane Eaveson 1099 01:00:53 607 102

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Jamie Graham 1469 01:02:28 663 103

Lee Meakin 995 01:02:33 668 104

Christian Williams 830 01:01:56 642 105

Ashley Preece 793 01:02:24 658 106

Advertisement Hide Ad

Travis Mitchell 84 01:02:50 678 107

Advertisement Hide Ad

Jamie McDonald 1797 01:03:21 695 108

Declan Brown 909 01:02:44 675 109

Benjamin Li 758 01:02:44 676 110

Advertisement Hide Ad

Brad Pounder 242 01:04:07 710 111

Samuel Winter 425 01:04:12 713 112

Advertisement Hide Ad

Jason Ward 561 01:03:40 699 113

Andy James 292 01:05:12 751 114

Advertisement Hide Ad

Tom Hoyle 458 01:05:11 749 115

James Birchall 973 01:05:53 773 116

Scott Skade 199 01:06:00 774 117

Advertisement Hide Ad

Philip Texel 605 01:06:22 788 118

Advertisement Hide Ad

Bradley McLaughlin 992 01:07:33 816 119

Jamie-Lee Coldham 1252 01:07:14 810 120

Anthony Walker 802 01:08:33 842 121

Connor Addison 1732 01:08:41 848 122

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Macauley Glennon 908 01:10:16 879 123

Tom Craine 858 01:08:40 847 124

Travis Haywood 1001 01:10:35 883 125

Martin Clegg 477 01:09:52 877 126

Advertisement Hide Ad

Liam Orritt 635 01:10:28 880 127

Advertisement Hide Ad

Ben Johnston 620 01:11:54 915 128

William Timperley 231 01:11:53 913 129

Alex Webber 645 01:12:43 935 130

Advertisement Hide Ad

Nick Royle 643 01:13:18 955 131

Michael Knight 1505 01:15:07 982 132

Advertisement Hide Ad

Lawrence Maddox 392 01:15:28 989 133

Wayne Reed 829 01:15:51 993 134

Advertisement Hide Ad

Thomas Bowden 1042 01:22:46 1059 135

Thomas Fricker 421 01:24:20 1063 136

Ryan Stott 249 01:28:15 1090 137

Advertisement Hide Ad

Stephen Sherry 45 01:38:34 1148 138

Advertisement Hide Ad

Elliott Cox 584 01:48:17 1167 139

Ben Bickerdite 1514 01:52:36 1177 140

Ben Long 873 01:52:36 1176 141

Daz Bradford 640 01:53:27 1178 142

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

MALE 36-45

Tom Bamber 1029 00:35:29 3 1

Michael Finlayson 1291 00:36:43 5 2

James Dyson 257 00:36:57 8 3

Advertisement Hide Ad

James Greenaway 1275 00:37:03 9 4

Advertisement Hide Ad

Joseph Tyldesley 905 00:37:29 11 5

Maciej Kowalski 1054 00:37:40 12 6

John Agnew 1003 00:38:33 18 7

Advertisement Hide Ad

Rob Hegarty 970 00:38:32 17 8

Chris Haines 1043 00:38:37 19 9

Advertisement Hide Ad

Phil Thompson 1267 00:38:56 21 10

Peter Stambridge 1076 00:39:12 25 11

Advertisement Hide Ad

Daniel Brazier 274 00:39:31 27 12

Edward James 552 00:39:45 30 13

Phil Morris 971 00:40:36 34 14

Advertisement Hide Ad

Mark Brierley 976 00:41:03 37 15

Advertisement Hide Ad

Adrian Walker 30 00:41:33 40 16

Leigh Herbert 1124 00:41:38 41 17

Paul Stennett 779 00:41:56 45 18

Phil Bamford 1259 00:43:25 61 19

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Marc Cookson 1791 00:43:41 72 20

Fraser Tidman 1073 00:43:35 65 21

Ryan Chrimes 1729 00:43:40 71 22

Matthew Miller 1198 00:43:39 70 23

Advertisement Hide Ad

Steven Duffy 1283 00:44:29 80 24

Advertisement Hide Ad

Peter Hewitt 1173 00:44:44 83 25

Chris Clancy 1115 00:44:36 81 26

Rick Hodges 221 00:44:36 82 27

Advertisement Hide Ad

Matt Greer 467 00:43:17 59 28

James Wood 1262 00:44:14 77 29

Advertisement Hide Ad

Shaun West 305 00:45:17 90 30

Chris Bluck 148 00:46:02 104 31

Advertisement Hide Ad

Gareth Mawdsley 1253 00:45:35 95 32

Sam Carroll 11 00:46:21 106 33

Steven Hill 847 00:46:49 116 34

Advertisement Hide Ad

Jasper Richardson 614 00:47:06 125 35

Advertisement Hide Ad

Steven Mallon 43 00:47:04 124 36

Robert Barton 559 00:46:37 112 37

Marcos Bravo 1753 00:47:02 122 38

Craig Lee 1766 00:47:37 143 39

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Daniel Houseman 1157 00:47:38 144 40

Jamie Capper 1147 00:47:49 149 41

Chris Dobson 968 00:47:39 145 42

Jonathan Bergman 1149 00:46:54 120 43

Advertisement Hide Ad

Ross Chapman 1292 00:48:42 174 44

Advertisement Hide Ad

Brad Turner 209 00:48:06 154 45

Gareth Keeler 139 00:48:24 163 46

Daniel Tonner 1464 00:49:15 188 47

Advertisement Hide Ad

Stuart Foster 1039 00:48:12 156 48

Stuart Nash 432 00:49:25 190 49

Advertisement Hide Ad

Robbie Maddison 922 00:49:50 201 50

Gareth Pugsley 213 00:48:54 179 51

Advertisement Hide Ad

Joe Gough 69 00:48:22 162 52

Steven Mercer 102 00:50:23 221 53

Nick Gell 300 00:50:01 206 54

Advertisement Hide Ad

Ben Smithers 1483 00:50:15 217 55

Advertisement Hide Ad

Matthew Mallea 578 00:50:31 224 56

Andrew Hampson 381 00:49:12 186 57

Phil Watkinson 201 00:50:55 236 58

Andrew Tattersall 178 00:50:57 237 59

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Neil Carroll 191 00:51:59 267 60

Matthew Veitch 426 00:52:06 275 61

Jay Bewsher 548 00:51:35 256 62

Paul Hodgson 641 00:51:38 258 63

Advertisement Hide Ad

Curtis Eastwood 1499 00:51:22 250 64

Advertisement Hide Ad

Nick Davidson 33 00:52:20 285 65

Neil Whiteman 211 00:52:10 277 66

David Rossall 853 00:51:50 262 67

Advertisement Hide Ad

Matt Caple 1174 00:52:10 276 68

Ricky Eagle 1476 00:52:41 295 69

Advertisement Hide Ad

Robert Garstang 1774 00:52:05 274 70

Matthew Thompson 627 00:51:56 263 71

Advertisement Hide Ad

Mike Thompson 100 00:52:19 282 72

Michael Jones 991 00:51:12 243 73

Damian Holdsworth 785 00:52:13 280 74

Advertisement Hide Ad

Liam Barton 489 00:53:14 316 75

Advertisement Hide Ad

Ted Davenport 1060 00:52:48 299 76

Mark Jones 679 00:51:57 264 77

Graham Lee 1071 00:53:37 326 78

Roland Highton 1782 00:52:58 305 79

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Phil Dixon 298 00:52:58 306 80

Andrew Bennett 1478 00:54:19 339 81

Danny Kenyon 220 00:53:34 322 82

Ben Scowcroft 19 00:54:22 342 83

Advertisement Hide Ad

Martin Honeysett 757 00:53:28 320 84

Advertisement Hide Ad

Andrew Marshall 376 00:54:52 363 85

Chris Sanderson 1168 00:54:54 365 86

Alex Ingham 1277 00:54:39 358 87

Advertisement Hide Ad

Anthony Bradley 861 00:53:53 331 88

Andrew Willingham 595 00:55:20 380 89

Advertisement Hide Ad

Timothy Boulton 1727 00:55:19 379 90

Daniel Martino 907 00:55:13 374 91

Advertisement Hide Ad

Mathew Mclellan 966 00:54:24 346 92

Luke Reid 814 00:54:19 338 93

Paul Howorth 800 00:55:46 401 94

Advertisement Hide Ad

Vasek Stribrsky 1730 00:54:24 345 95

Advertisement Hide Ad

Marc Broome 105 00:54:19 340 96

Dan Summers 1130 00:55:31 391 97

Ayo Akinduro 1472 00:55:53 408 98

Adam Ormerod 1179 00:55:59 412 99

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Mark Knowles 734 00:56:02 414 100

Anthony Corlett 697 00:54:48 362 101

Steven Reid 1790 00:55:20 381 102

James Buckley 401 00:56:39 437 103

Advertisement Hide Ad

Stephen Biss 557 00:55:26 384 104

Advertisement Hide Ad

Paul Shaw 883 00:56:26 429 105

Paul Jackson 455 00:57:11 449 106

Benjamin Shaw 674 00:56:58 443 107

Advertisement Hide Ad

Steve Mayor 760 00:56:13 421 108

Dave Harding 928 00:57:38 475 109

Advertisement Hide Ad

Adrian Kalinski 1484 00:57:38 472 110

Thomas Mckone 1296 00:57:51 492 111

Advertisement Hide Ad

Gareth Taylor 353 00:57:15 454 112

Sebastien Pellegrin 686 00:58:06 504 113

Leon James 1708 00:59:09 549 114

Advertisement Hide Ad

Karl Robinson 1210 00:59:11 551 115

Advertisement Hide Ad

Paul Yates 900 00:58:56 541 116

Mario Boccaccio 1154 00:59:37 563 117

Gavin Tapping 915 00:59:19 555 118

Matthew Gott 210 00:58:47 530 119

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

M Tomes - Rozycke 1776 01:00:17 580 120

Ben Constable 1468 01:00:46 602 121

Alex Taylor 714 01:00:18 581 122

Tim Howarth 1019 01:01:26 629 123

Advertisement Hide Ad

Robert Mclellan 1746 01:00:40 599 124

Advertisement Hide Ad

Stuart Johnson 1031 01:01:11 619 125

Christopher Cassidy 65 01:00:23 582 126

Lee Good 840 01:01:22 625 127

Advertisement Hide Ad

Craig Dickinson 898 01:02:15 653 128

Lee Davis 214 01:02:05 647 129

Advertisement Hide Ad

Mark Sapey 1482 01:02:06 648 130

Timothy Lee 533 01:03:12 689 131

Advertisement Hide Ad

Phil Mcmillan 59 01:03:33 698 132

Dan Taylor 547 01:03:47 704 133

Will Rainford 877 01:02:25 660 134

Advertisement Hide Ad

Paul Parkes 550 01:04:37 726 135

Advertisement Hide Ad

Paul O’keeffe 824 01:04:09 712 136

Chris Richards 80 01:05:18 754 137

Roger Burne 801 01:05:29 758 138

David Mullen 1107 01:06:18 782 139

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Jonnie Shaw 1489 01:07:00 805 140

Stuart Kelly 269 01:06:32 791 141

Jo Wilkinson 1731 01:07:13 808 142

Daniel Petricco 186 01:08:22 838 143

Advertisement Hide Ad

Glen Moyers 1775 01:07:55 829 144

Advertisement Hide Ad

Rob Lloyd 487 01:07:14 811 145

Chris Morton 95 01:08:14 836 146

Richard Williams 932 01:07:35 819 147

Advertisement Hide Ad

Nick Bucknell 1735 01:07:51 826 148

Martyn Crehan 513 01:08:25 840 149

Advertisement Hide Ad

Matthew Armistead 18 01:10:43 885 150

Timothy Kerr 1723 01:12:52 941 151

Advertisement Hide Ad

Matt Dixon 891 01:11:39 907 152

Mark Allen 543 01:12:46 936 153

Liam Moran 889 01:13:32 960 154

Advertisement Hide Ad

Daniel Tidmarsh 574 01:18:50 1030 155

Advertisement Hide Ad

Gareth Rowell 948 01:18:23 1020 156

Paul Workman 55 01:20:24 1041 157

Christopher Workman 56 01:20:25 1044 158

Stephen Bell 38 01:32:07 1108 159

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Glen Trachillis 1715 01:37:37 1127 160

Daniel Powell 1707 01:37:40 1137 161

Chris Fletcher 1720 01:37:39 1130 162

Ryan Heaton 1718 01:37:39 1134 163

Advertisement Hide Ad

Drew Blower 946 01:41:16 1155 164

Advertisement Hide Ad

Kyle Martyn-Clark 465 01:42:47 1161 165

John Lomas 1226 01:48:20 1169 166

MALE 46-55

Advertisement Hide Ad

Martin Herd 1163 00:37:55 13 1

Robert Ward 545 00:38:56 22 2

Advertisement Hide Ad

Chris Hall 378 00:39:11 24 3

Steve Wilson 1466 00:39:38 29 4

Advertisement Hide Ad

John Mcilwham 1074 00:40:09 31 5

Steve Hughes 1418 00:51:08 241 6

Carl Groome 1800 00:41:17 39 7

Advertisement Hide Ad

Neil Windle 87 00:41:50 44 8

Advertisement Hide Ad

Mark Whitehouse 1467 00:42:15 49 9

Chris Horner 1172 00:42:30 52 10

Paul Eaton 278 00:42:42 53 11

Garry Stubbs-Bronson 1084 00:44:07 75 12

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Peter Byrom 1295 00:43:32 64 13

Glynne Mortimer 859 00:44:24 78 14

Ian Leaman 870 00:44:27 79 15

Ted Kirkham 394 00:44:47 84 16

Advertisement Hide Ad

Steve Mayes 657 00:45:04 88 17

Advertisement Hide Ad

Jamie Lund 500 00:44:55 86 18

Andrew Boden 841 00:43:20 60 19

David Tomlinson 1134 00:45:27 94 20

Advertisement Hide Ad

John Gunther 1751 00:45:24 92 21

Kevin Norman 159 00:46:02 103 22

Advertisement Hide Ad

Michael Mcgreavy 1030 00:45:39 97 23

Mark Gray 786 00:46:42 113 24

Advertisement Hide Ad

David Wincott 1193 00:46:28 107 25

Rob Mather 423 00:47:32 136 26

Nick Cunliffe 1158 00:47:31 134 27

Advertisement Hide Ad

Stuart Maun 526 00:47:28 133 28

Advertisement Hide Ad

Elliott Bell 1213 00:47:20 131 29

Craig Isherwood 60 00:48:24 164 30

Mark Bradley 776 00:48:16 158 31

Jon Payne 447 00:48:36 169 32

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Neil Brownhill 849 00:48:55 181 33

Paul Kirkham 1067 00:48:55 180 34

Andrew Hart 597 00:48:51 178 35

Gary Sharratt 1465 00:48:45 175 36

Advertisement Hide Ad

Simon Flitcroft 794 00:49:51 202 37

Advertisement Hide Ad

Steve Moody 846 00:49:52 205 38

Stuart Flynn 747 00:49:06 183 39

Nicholas Fleet 1265 00:49:46 200 40

Advertisement Hide Ad

Anthony Dunn 876 00:49:42 198 41

Martin Formby 593 00:49:08 184 42

Advertisement Hide Ad

David Ellis 1016 00:50:43 227 43

John Kell 671 00:50:45 228 44

Advertisement Hide Ad

Anthony Deacy 996 00:50:07 212 45

Omer Bacakoglu 817 00:51:19 246 46

Paul Cooke 688 00:51:47 261 47

Advertisement Hide Ad

Mark Hanlon 969 00:52:00 269 48

Advertisement Hide Ad

Darren Watmough 1207 00:52:30 289 49

Paul Carroll 428 00:52:33 291 50

Ian Richardson 115 00:52:18 281 51

Shane Patmore 508 00:52:58 307 52

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Des Heron 724 00:53:37 327 53

Scott Murphy 1299 00:52:21 286 54

Dave Greene 492 00:53:26 318 55

Shaun Toon 1495 00:53:33 321 56

Advertisement Hide Ad

Simon Stafford 650 00:52:47 298 57

Advertisement Hide Ad

Stephen Jones 1281 00:54:32 354 58

Harvey Fitzpatrick 347 00:54:35 356 59

Andrew Brown 255 00:53:35 324 60

Advertisement Hide Ad

Paul Wilson 1412 00:55:05 369 61

Steven Wakeman 562 00:55:29 389 62

Advertisement Hide Ad

Damian Seaton 1244 00:55:33 394 63

Martin Skovlund 322 00:54:53 364 64

Advertisement Hide Ad

Peter Reid 610 00:54:16 337 65

Mark Nuttall 929 00:55:32 392 66

Stephen Knowles 92 00:55:41 398 67

Advertisement Hide Ad

Jeffrey Barryman 1725 00:55:05 370 68

Advertisement Hide Ad

Paul Hough 1120 00:55:17 378 69

Steven Kenwright 517 00:56:30 431 70

Kev Murray 879 00:56:41 439 71

Declan Sheridan 774 00:55:16 377 72

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Mark Singleton 1426 00:56:07 419 73

Richard Pinkney 1049 00:57:12 451 74

Peter Whitehurst 1493 00:57:40 481 75

Paul Smith 998 00:57:58 499 76

Advertisement Hide Ad

John Reynolds 782 00:57:53 494 77

Advertisement Hide Ad

Phil Ballantyne 703 00:57:51 491 78

Brian Ward 416 00:58:43 526 79

Andrew Taylor 806 00:57:48 487 80

Advertisement Hide Ad

Royston Brett 1462 00:58:56 540 81

Jez Welch 1101 00:58:35 523 82

Advertisement Hide Ad

John Dunning 108 00:58:00 501 83

Karl Hanby 382 00:58:48 533 84

Advertisement Hide Ad

Norfrey Almira 687 00:58:10 506 85

Peter Jack 179 01:00:01 571 86

Allan Birch 664 00:59:32 561 87

Advertisement Hide Ad

Storey 1778 01:00:26 588 88

Advertisement Hide Ad

Steven Holmes 960 00:58:54 536 89

Brett Stevens 1129 01:01:06 615 90

Andrew Storey 1032 01:01:07 616 91

Paul Grundy 1236 01:01:45 635 92

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Roger Balshaw 86 01:01:21 624 93

Kelvin Wood 461 01:01:30 631 94

Darren Nobbs 1136 01:02:30 664 95

Lee Taylor 1408 01:02:37 672 96

Advertisement Hide Ad

Garry Heywood 441 01:02:46 677 97

Advertisement Hide Ad

Allan Beswick 777 01:04:52 735 98

Steven Gleeson 1784 01:04:55 740 99

Martin Bottomley 261 01:04:55 739 100

Advertisement Hide Ad

Steve Mulholland 1423 01:06:19 785 101

Graham Saunders 1140 01:06:37 797 102

Advertisement Hide Ad

Keith Benson 1014 01:06:41 799 103

Adi Shannon 848 01:06:09 778 104

Advertisement Hide Ad

Michael Higgins 1232 01:06:05 775 105

Lee Sherrington 558 01:08:06 833 106

Darren Maxwell 639 01:07:09 806 107

Advertisement Hide Ad

Paul Higginbottom 505 01:08:45 851 108

Advertisement Hide Ad

Dan West 396 01:08:14 835 109

Paul West 405 01:08:12 834 110

Kalpesh Solanki 1164 01:08:53 856 111

Alan Latham 626 01:11:43 911 112

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Dave Booth 193 01:11:02 895 113

Dale Lawrenson 1260 01:12:16 922 114

Michael Flynn 104 01:12:18 923 115

Ed Choudhury 24 01:15:12 983 116

Advertisement Hide Ad

Jon Dennis 754 01:14:59 980 117

Advertisement Hide Ad

Andy Barlow 1010 01:16:08 997 118

Craig Daniels 1143 01:16:05 995 119

Graham Shorrock 1187 01:16:08 996 120

Advertisement Hide Ad

Stuart Farley 434 01:17:09 1013 121

William Hogg 1219 01:25:36 1072 122

Advertisement Hide Ad

Philip Bradley 230 01:37:37 1126 123

Ashley Rigby 1249 01:37:39 1131 124

Advertisement Hide Ad

Nick Trachillis 1710 01:37:39 1132 125

Antony Rigby 1238 01:37:42 1142 126

Craig Hunter 1459 01:37:38 1128 127

Advertisement Hide Ad

John Greenwood 1742 01:37:39 1133 128

Advertisement Hide Ad

Simon Wallis 453 01:52:32 1175 129

MALE 56-65

David Walker 471 00:40:43 35 1

Neil Hamilton 1025 00:42:13 47 2

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Michael Bentley 692 00:42:29 51 3

Andrew Neal 1048 00:43:41 73 4

Mick Edge 1255 00:43:52 74 5

Stephen Rodwell 1190 00:45:50 100 6

Advertisement Hide Ad

Duncan Beattie 1085 00:46:44 114 7

Advertisement Hide Ad

Mick Arthur 989 00:47:03 123 8

Ian Maclachlan 1097 00:47:10 126 9

Bob Lauder 1065 00:47:31 135 10

Advertisement Hide Ad

Leon Eldershaw 192 00:47:34 142 11

Mark Trent 1703 00:47:32 137 12

Advertisement Hide Ad

Andrew Would 531 00:47:39 146 13

Kieron Casey 276 00:47:50 150 14

Advertisement Hide Ad

Ian Balshaw 749 00:47:59 153 15

Shaun Haynes 162 00:48:19 160 16

Dave Robson 1075 00:48:18 159 17

Advertisement Hide Ad

Michael Cheshire 1026 00:48:28 166 18

Advertisement Hide Ad

Andrew Dowdall 603 00:48:13 157 19

Richard Percival 1501 00:48:41 172 20

Michael Talbot 1189 00:48:34 167 21

Michael Parkinson 1755 00:49:52 204 22

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Patrick Hynes 1268 00:50:10 215 23

Mark Lees 690 00:50:33 225 24

John Heyes 805 00:49:41 195 25

Garry Temple 1102 00:50:48 232 26

Advertisement Hide Ad

Mark Allcock 1768 00:50:09 214 27

Advertisement Hide Ad

Ian Cameron 1112 00:51:02 238 28

Andrew Westworth 446 00:51:40 259 29

David Guy 863 00:51:43 260 30

Advertisement Hide Ad

Paul Harrison 1456 00:51:36 257 31

Malcolm Wright 1117 00:51:30 253 32

Advertisement Hide Ad

David Southwell 537 00:52:52 301 33

Gary Moore 420 00:52:49 300 34

Advertisement Hide Ad

James Danson 1460 00:53:07 309 35

Paul Mcallister 1178 00:53:52 330 36

Andrew Bradley 663 00:53:27 319 37

Advertisement Hide Ad

Barry O’cleirigh 1770 00:53:45 329 38

Advertisement Hide Ad

Trevor Dean 535 00:54:13 336 39

Leslie Edwards 1008 00:54:33 355 40

Gregory Seddon 495 00:54:24 344 41

Stuart Bradford 539 00:54:47 361 42

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Phil Moulding 651 00:55:14 375 43

Michael Mcshane 1477 00:55:15 376 44

Steve Thompson 1028 00:55:33 393 45

Mike Bird 1282 00:55:47 404 46

Advertisement Hide Ad

David Turner 1086 00:55:45 400 47

Advertisement Hide Ad

Peter Cobb 911 00:55:22 383 48

Finlay Mccalman 842 00:55:39 397 49

Darryl Lynden 1015 00:54:59 367 50

Advertisement Hide Ad

Bryan Teal 1062 00:54:57 366 51

Clive Chenery 1070 00:56:25 427 52

Advertisement Hide Ad

Mike Bennett 238 00:55:12 372 53

Andrew Rowles 354 00:56:49 440 54

Advertisement Hide Ad

Paul Matley 604 00:56:41 438 55

Andrew Moore 866 00:56:26 428 56

David Osten 1082 00:57:22 458 57

Advertisement Hide Ad

Alan Armstrong 190 00:57:14 453 58

Advertisement Hide Ad

Steve Kerrod 1229 00:57:34 469 59

Glenn Johnson 1215 00:57:58 498 60

Jim Meechan 967 00:57:28 463 61

Anthony Holder 409 00:57:56 496 62

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Donald Street 1416 00:57:28 464 63

Steve Twist 979 00:57:33 467 64

Mark Adlestone 1 00:58:26 515 65

Brian Jones 740 00:57:55 495 66

Advertisement Hide Ad

Mark Spencer 1298 00:59:12 553 67

Advertisement Hide Ad

Gary Callighan 1072 00:57:37 471 68

Michael Birks 1248 00:57:58 500 69

David Nolan 1206 00:58:05 503 70

Advertisement Hide Ad

Malcolm Sugden 445 00:59:48 567 71

Graeme Hall 75 01:00:14 577 72

Advertisement Hide Ad

Chris Knapman 1220 00:59:49 568 73

David Ranby 1792 01:00:09 572 74

Advertisement Hide Ad

Steven Wall 385 01:00:12 573 75

Barry Naylor 609 01:01:29 630 76

Christopher Hulme 110 01:01:42 633 77

Advertisement Hide Ad

Kevin Clarkson 699 01:01:40 632 78

Advertisement Hide Ad

Paul Holt 1118 01:02:15 654 79

Keith Nicol 1274 01:01:10 617 80

Michael Seitler 1022 01:01:01 611 81

Darren Magrane 1192 01:02:21 656 82

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Robert Orr 1083 01:02:04 645 83

Stephen Murray 307 01:03:07 685 84

Derek Forknall 594 01:03:28 696 85

Alan Wood 809 01:02:07 649 86

Advertisement Hide Ad

Graham Fletcher 117 01:03:14 690 87

Advertisement Hide Ad

Andrew Lang 486 01:02:56 680 88

Stephen Heaton 306 01:04:21 720 89

Neil Ferguson 154 01:03:06 684 90

Advertisement Hide Ad

Steve Kennedy 215 01:04:30 723 91

Dave Wilson 161 01:03:40 700 92

Advertisement Hide Ad

Alan Deed 667 01:03:57 707 93

Mark Mitchell 83 01:04:53 737 94

Advertisement Hide Ad

Rob Street 985 01:06:19 783 95

Stephen Mitchell 64 01:05:23 755 96

Carl Barnard 1414 01:06:20 787 97

Advertisement Hide Ad

Mark Hughes 188 01:08:49 853 98

Advertisement Hide Ad

John Crossland 1480 01:09:13 863 99

Mark Gillatt 433 01:09:28 865 100

Andrew Lindley 1078 01:09:42 874 101

Edward Mccarthy 766 01:10:58 892 102

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Stuart Skilton 167 01:12:04 920 103

Elaine Garstang 1473 01:12:38 930 104

Bill Hanlon 1006 01:13:05 947 105

Adam Fielder 123 01:13:12 953 106

Advertisement Hide Ad

Christopher Hodkinson 519 01:13:52 966 107

Advertisement Hide Ad

Trevor Hodd 1109 01:15:03 981 108

Stephen Hutchinson 182 01:17:39 1018 109

Garry Broadbent 1745 01:17:26 1015 110

Advertisement Hide Ad

Neil Woodcock 380 01:18:41 1028 111

Paul Wadsworth 1141 01:22:16 1056 112

Advertisement Hide Ad

Paul Garstang 1474 01:24:19 1062 113

David Clegg 476 01:25:52 1077 114

Advertisement Hide Ad

Stephen Kilroy 463 01:34:30 1120 115

Andrew Pearson 717 01:34:23 1118 116

Mark Bradford 648 01:36:21 1124 117

Advertisement Hide Ad

Stephen Thompson 1204 01:40:16 1150 118

Advertisement Hide Ad

Gary Swift 629 01:42:09 1158 119

Paul Warburton 637 01:50:23 1174 120

MALE 66-75

David Hammond 338 00:52:03 272 1

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Michael Bennett 622 00:52:12 278 2

Thomas Temple 783 00:53:11 315 3

David Marsland 1007 00:52:56 303 4

Harry Fearon 673 00:54:28 351 5

Advertisement Hide Ad

David Waterhouse 1004 00:55:50 405 6

Advertisement Hide Ad

Thomas Cardwell 839 00:57:15 455 7

Stuart Fielding 436 00:56:22 425 8

Norman Garth 1090 00:57:41 483 9

Advertisement Hide Ad

Frank Martino 1415 00:57:48 488 10

Peter Manby 592 00:58:28 516 11

Advertisement Hide Ad

Jeff Blincon 1500 00:59:13 554 12

Terence Maunder 1271 00:59:44 566 13

Advertisement Hide Ad

Malcolm Taylor 1156 01:01:22 626 14

Paul White 143 01:01:11 618 15

Mike Barnes 440 01:04:33 725 16

Advertisement Hide Ad

Nigel Bullock 1183 01:04:14 716 17

Advertisement Hide Ad

David Douglas 571 01:04:22 721 18

Stephen Boyle 831 01:04:56 741 19

Paul Graham Heap 1159 01:05:44 767 20

Bill Smith 1455 01:05:01 744 21

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Alan Calvert 437 01:06:55 804 22

Chris Conroy 507 01:05:26 756 23

Piero Salvatore 902 01:07:44 822 24

William Skelding 194 01:09:00 860 25

Advertisement Hide Ad

John Vernon 1195 01:10:08 878 26

Advertisement Hide Ad

Philip Smith 819 01:10:32 882 27

Robert Wynne 815 01:10:53 889 28

Steve Waller 1771 01:12:01 918 29

Advertisement Hide Ad

Cornelius Carey 459 01:11:28 905 30

Roger Pealin 47 01:13:40 961 31

Advertisement Hide Ad

Colin Dyczka 564 01:16:08 999 32

Eddie Rogerson 522 01:16:59 1011 33

Advertisement Hide Ad

Terry Rowell 949 01:18:26 1022 34

D S Thomson 565 01:22:00 1054 35

Vance Hesketh 912 01:24:50 1066 36

Advertisement Hide Ad

Anthony Hession 1242 01:26:14 1079 37

Advertisement Hide Ad

Keith Sanderson 516 01:29:34 1099 38

Rodney Lewellin 1411 01:41:27 1156 39

Jol Martyn-Clark 286 01:42:45 1159 40

MALE 76+

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Name Race No Net Time Net Pos Categ Mark West 1739 00:48:46 176 1

Rocco Gladwin 1744 00:51:13 244 2

Christopher O’hara 1280 01:01:48 640 3

Thomas Townhill 1257 01:12:57 943 4

Advertisement Hide Ad

David Aspin 1461 01:22:27 1057 5

Advertisement Hide Ad

Norman Greenwood 601 01:29:45 1100 6

Les Robertson 156 01:31:18 1106 7

David Hodgkinson 540 01:30:36 1103 8

Advertisement Hide Ad

Michael Sugden 795 01:38:12 1146 9

Craig Mains 768 01:47:26 1165 10

Advertisement Hide Ad

Female UNDER 15

Eva Ainsworth 497 00:54:21 341 1

Advertisement Hide Ad

Amy Beswick 781 01:04:53 736 2

Alara Cagatay 1713 01:25:07 1070 3

Alexia Trachillis 1714 01:25:07 1071 4

Advertisement Hide Ad

Rosie Jones 1507 01:27:25 1083 5

Advertisement Hide Ad

Hannah Grundy 474 01:29:31 1096 6

Keira Cox 1704 01:34:30 1119 7

Ella Cagatay 1712 01:37:58 1145 8

Bailey Baxter 1222 01:48:27 1170 9

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

FEMALE 16-25

Emily Balshaw 750 00:43:28 63 1

Kate Jenkinson 1080 00:48:20 161 2

Natasha Fenton 1197 00:51:12 242 3

Advertisement Hide Ad

Alicia Stebbings 828 00:54:22 343 4

Advertisement Hide Ad

Libby Allan 297 00:54:29 352 5

Chloe Crosby 1017 00:54:27 350 6

Hannah Morris 1276 00:55:52 406 7

Advertisement Hide Ad

Naomi Wrigley 1279 00:55:56 411 8

Chloe Dickinson 718 00:55:29 388 9

Advertisement Hide Ad

Laura Wood 1757 00:56:03 416 10

Naomi Wood 273 00:57:25 461 11

Advertisement Hide Ad

Dominika Tomas 1777 00:58:22 512 12

Lauren Wood 702 00:58:09 505 13

Lucy Mulholland 1422 00:58:35 524 14

Advertisement Hide Ad

Megan Foster 961 00:59:10 550 15

Advertisement Hide Ad

Michaela Paterson 738 00:58:39 525 16

Meg Hall 68 01:00:13 575 17

Lucy Eckersley 1000 01:03:17 691 18

Melissa Jones 208 01:03:20 693 19

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Harriet Hunt 1457 01:04:48 732 20

Adelaide Biggs 963 01:03:46 703 21

Megan Shorrock 1188 01:04:59 742 22

Ellie Craig 1116 01:07:10 807 23

Advertisement Hide Ad

Kate Mulkern 864 01:06:42 801 24

Advertisement Hide Ad

Emily Bradford 181 01:06:07 776 25

Katie Mccombe 373 01:08:28 841 26

Grace Hall 317 01:09:40 873 27

Advertisement Hide Ad

Hannah Lomas 954 01:11:03 896 28

Amelia Manning 462 01:12:42 933 29

Advertisement Hide Ad

Sophie Melville 1247 01:14:41 974 30

Tessa Richards 74 01:14:45 977 31

Advertisement Hide Ad

Maisie Thompson 1203 01:16:25 1004 32

Catherina Westhead 1293 01:16:44 1007 33

Alexandra Holloway 502 01:18:31 1025 34

Advertisement Hide Ad

Rebecca Stevenson 646 01:19:40 1038 35

Advertisement Hide Ad

Grace Hannibal 1012 01:20:37 1045 36

Chelsea Croxall 1041 01:22:48 1060 37

Kira Fricker 422 01:24:21 1064 38

Rebecca Howard 1793 01:38:26 1147 39

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Anya Trachillis 1711 01:37:42 1140 40

Emily Rigby 1240 01:37:40 1136 41

Eilidh Duffy 941 01:48:28 1171 42

Sophie Beaumont 990 01:48:19 1168 43

Advertisement Hide Ad

FEMALE 26-35

Advertisement Hide Ad

Rhian Chislett 1769 00:46:35 110 1

Abby Tapping 916 00:47:33 140 2

Jade Earley 746 00:47:55 152 3

Advertisement Hide Ad

Siobhan Nobile 1093 00:48:37 171 4

Jane Hardy-Jones 312 00:49:41 197 5

Advertisement Hide Ad

Basia Pawelczak 1755 00:49:52 203 6

Katie Parker 1108 00:50:46 230 7

Advertisement Hide Ad

Emily Taylor 894 00:50:54 235 8

Alice Bradshaw 524 00:52:37 292 9

Charlotte Hudson 480 00:51:24 251 10

Advertisement Hide Ad

Kathryn Haycock 217 00:51:58 266 11

Advertisement Hide Ad

Lizzie Barrow 375 00:52:19 283 12

Tegan O’Neill 934 00:53:09 312 13

Jenna Hadgraft 1068 00:54:40 359 14

Laura Harding 927 00:57:40 480 15

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Natalie Archer 1161 00:57:12 452 16

Maggie Holmes 893 00:57:31 466 17

Francesca Di Domenico 1098 00:57:38 473 18

Katie Shaw 272 00:57:24 460 19

Advertisement Hide Ad

Claire Cottrell 1069 00:57:00 444 20

Advertisement Hide Ad

Becky Rogers 808 00:58:54 537 21

Emma Marsden 1216 00:57:52 493 22

Sophie McIlvennie 676 00:58:45 527 23

Advertisement Hide Ad

Beck Marsden 1217 00:58:13 507 24

Becky Jackson 63 00:59:11 552 25

Advertisement Hide Ad

Karen Jackson 207 00:58:58 542 26

Rachel Kettle 265 00:59:42 565 27

Advertisement Hide Ad

Loren Sweeney 577 00:58:46 528 28

Claire Harbourne 62 01:00:01 570 29

Charlotte Naftel 731 01:00:41 600 30

Advertisement Hide Ad

Lisa Mitchell 521 01:00:48 604 31

Advertisement Hide Ad

Abi Knight 1224 01:00:27 590 32

Lucy Goudie 223 01:00:13 574 33

Rachel Jackson 1235 01:00:37 597 34

Sophie Taylor 1119 01:00:17 579 35

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Mar Martinez 952 01:00:52 606 36

Emma Inglis 341 01:01:18 623 37

Corrina Barton 1750 01:03:09 688 38

Beth Martin 1743 01:02:07 650 39

Advertisement Hide Ad

Jasmin Wright 1272 01:02:50 679 40

Advertisement Hide Ad

Rioghnath Fitzgerald 1497 01:02:44 674 41

Lucy Wolstencroft 1764 01:03:07 686 42

Charlotte O’keeffe 823 01:04:08 711 43

Advertisement Hide Ad

Natalie Taylor 642 01:05:10 748 44

Cheryl Hudson 1488 01:05:11 750 45

Advertisement Hide Ad

Lyndsey Neil 549 01:05:38 763 46

Beckie Mather 769 01:05:42 765 47

Advertisement Hide Ad

H McSweeney -Atkins 109 01:05:43 766 48

Emma Holliday 419 01:06:42 800 49

Shannon Biggs 964 01:06:34 792 50

Advertisement Hide Ad

Becky Davies 728 01:07:46 823 51

Advertisement Hide Ad

Stephanie Petricco 187 01:08:25 839 52

Natalie Simpson 1113 01:07:34 818 53

Kirsty Cottam 1733 01:07:29 814 54

Josie Molloy 1184 01:08:38 845 55

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Sophie Laycock 1185 01:08:47 852 56

Stacey Leigh 1251 01:08:18 837 57

Hayley Saxon 1096 01:08:34 843 58

Hayley Dyson 739 01:08:44 849 59

Advertisement Hide Ad

Charlotte Baker 176 01:08:39 846 60

Advertisement Hide Ad

Charlotte Tomlin 1403 01:09:21 864 61

Michelle Dugdale 430 01:09:30 868 62

Stacey Heselgrove 1772 01:11:40 909 63

Advertisement Hide Ad

Charlotte Kerr 978 01:12:28 927 64

Harley Greene 621 01:11:58 917 65

Advertisement Hide Ad

Sarah Renton 1047 01:11:53 914 66

Sophie Holmes 1214 01:13:01 945 67

Advertisement Hide Ad

Georgia King 804 01:12:51 939 68

Ariel Lowndes 1740 01:12:38 931 69

Laura Parker 204 01:12:42 934 70

Advertisement Hide Ad

Megan Ormrod 803 01:13:17 954 71

Advertisement Hide Ad

Gemma Worrall 981 01:12:56 942 72

Charlotte Payne 541 01:13:50 964 73

Laura Payne 542 01:13:53 967 74

Laura Loades 393 01:15:28 988 75

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Lucy Garcia 649 01:16:33 1005 76

Matisse Brignall 1138 01:15:35 990 77

Rebecca Swarbrick 248 01:16:19 1002 78

Cristina Salvatore 901 01:18:24 1021 79

Advertisement Hide Ad

Natasha Preston 235 01:16:52 1010 80

Advertisement Hide Ad

Tuscany Bird 236 01:17:00 1012 81

Holly Unsworth 503 01:18:30 1023 82

Emma Spratling 753 01:19:10 1036 83

Advertisement Hide Ad

Kayleigh Hadfield 28 01:21:50 1053 84

Jade Begg 982 01:20:25 1043 85

Advertisement Hide Ad

Rebecca Ferguson 152 01:20:58 1049 86

Hannah Skade 198 01:21:48 1052 87

Advertisement Hide Ad

Kathryn Taylor 546 01:22:09 1055 88

Katie Jenkins 913 01:24:52 1067 89

Natalie Utting-Ealand 942 01:30:18 1102 90

Advertisement Hide Ad

Robyn Hume 473 01:29:31 1098 91

Advertisement Hide Ad

Megan Eastwood 633 01:32:19 1111 92

Amanda Schofield 599 01:33:05 1114 93

Danielle Jackson 35 01:33:05 1113 94

Sophie Nolan 1205 01:40:17 1151 95

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Stephanie Turner 1177 01:40:19 1152 96

Victoria Lancaster 947 01:41:16 1154 97

FEMALE 36-45

Lizz Davidson 32 00:42:59 55 1

Advertisement Hide Ad

Trudie Webster 475 00:43:36 66 2

Advertisement Hide Ad

Sam Booth 850 00:45:54 102 3

Yolanda Howorth 799 00:46:55 121 4

Diane Strickland 94 00:49:09 185 5

Advertisement Hide Ad

Debra Gough 339 00:48:28 165 6

Katie Rutland Smith 999 00:50:17 218 7

Advertisement Hide Ad

Danielle O’donnell 1079 00:50:47 231 8

Sarah Bracewell 838 00:52:04 273 9

Advertisement Hide Ad

Alison Nuttall 930 00:52:43 296 10

Helen Temple 1103 00:52:37 293 11

Samantha Virco 737 00:52:30 290 12

Advertisement Hide Ad

Cloe Snell 515 00:53:35 323 13

Advertisement Hide Ad

Stacey Hardy 843 00:53:10 313 14

Diane Evans 659 00:54:26 349 15

Katy England 921 00:55:34 395 16

Kate Ries 1258 00:56:19 423 17

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Nicola Walker 509 00:56:35 434 18

Rachel Thompson 1781 00:56:07 420 19

Philippa Ward 544 00:56:51 441 20

Helen Donald 974 00:57:05 447 21

Advertisement Hide Ad

Stef Gilchrist 386 00:56:16 422 22

Advertisement Hide Ad

Hollie Wilkinson 951 00:57:08 448 23

Gemma Molloy 1131 00:57:42 484 24

Michelle O’kelly 1155 00:56:31 432 25

Advertisement Hide Ad

Sallie Dodd 481 00:57:49 490 26

Sheona Hudson 237 00:58:14 510 27

Advertisement Hide Ad

Mikki Mcmillan 854 00:57:37 470 28

Joanna Edet 314 00:58:32 520 29

Advertisement Hide Ad

Kelly Lund 501 00:58:29 517 30

Andrea Keeler 140 00:58:01 502 31

Denise Shelton 767 00:57:42 485 32

Advertisement Hide Ad

Victoria Slinger 1234 00:58:35 522 33

Advertisement Hide Ad

Rachael Ireland 1709 00:59:08 548 34

Jo Twigg 26 00:59:03 545 35

Amy Pilkington 608 00:58:47 531 36

Rebecca Shaw 1024 00:59:00 543 37

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Claire Bennett 1479 00:59:55 569 38

Hails Gilfoyle 1092 00:59:30 560 39

Nikki Hesford 656 01:00:37 596 40

Laura Singleton 254 01:00:33 593 41

Advertisement Hide Ad

Jennifer Grimshaw 732 01:00:59 608 42

Advertisement Hide Ad

Lisa Martin 36 01:01:04 614 43

Victoria Dixon 361 01:00:34 594 44

Suzanne Swainson 478 01:00:29 591 45

Advertisement Hide Ad

Kerry Joyce 694 01:01:25 627 46

Jo Keogh 852 01:01:01 610 47

Advertisement Hide Ad

Sarah Holroyd 1284 01:00:42 601 48

Michelle Reynolds 933 01:01:48 639 49

Advertisement Hide Ad

Penny King 224 01:01:59 643 50

Tracy Wild 302 01:02:57 681 51

Sarah James 1050 01:02:38 673 52

Advertisement Hide Ad

Debbie Rainford 878 01:02:23 657 53

Advertisement Hide Ad

Joanna Meakin 860 01:03:45 702 54

Kelly Waugh 490 01:03:48 705 55

Gill Graham 1475 01:03:32 697 56

Louise Chennells 1162 01:03:49 706 57

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Sophie Barton 488 01:04:15 718 58

Stacey Stennett 576 01:03:20 694 59

Charlotte Lord 398 01:04:12 714 60

Polly Williamson 399 01:04:15 717 61

Advertisement Hide Ad

Emma Hickmans 264 01:04:19 719 62

Advertisement Hide Ad

Catherine Mccullough 342 01:04:03 709 63

Claire Gibson 729 01:05:02 746 64

Lisa Pounder 241 01:05:26 757 65

Advertisement Hide Ad

Laura Dodd 344 01:04:50 733 66

Lyndsey Collingwood 22 01:04:54 738 67

Advertisement Hide Ad

Naomi Singleton 260 01:06:20 786 68

Jen Shepherd 1133 01:06:19 784 69

Advertisement Hide Ad

Claire Watts 365 01:05:46 768 70

Diane Spencer 1798 01:06:14 780 71

Michelle Dickinson 897 01:06:45 803 72

Advertisement Hide Ad

Emma Quinn 360 01:06:22 789 73

Advertisement Hide Ad

Jessica Simpson 1273 01:06:12 779 74

Rupal Solanki 1165 01:07:48 824 75

Vicky Jackson 855 01:07:53 828 76

Joy Mcphail 765 01:07:15 812 77

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Paula Sills 997 01:08:04 832 78

Stephanie Bucknell 1734 01:07:50 825 79

Sally Hodgson 366 01:07:34 817 80

Jennifer Higgs 868 01:08:58 859 81

Advertisement Hide Ad

Sarah Cook 682 01:08:50 854 82

Advertisement Hide Ad

Kate Wilks 1748 01:09:30 869 83

Marika Pacholewicz 836 01:10:44 886 84

Leanne Singleton 287 01:09:29 866 85

Advertisement Hide Ad

Toni Elsworth 736 01:11:09 898 86

Victoria Vent 263 01:11:22 901 87

Advertisement Hide Ad

Sharon Odonnell 780 01:11:42 910 88

Debra Wilson 304 01:11:00 894 89

Advertisement Hide Ad

Helen Dawe 1200 01:10:56 891 90

Hayley Oakes 452 01:11:16 899 91

Isabelle Thompson 628 01:12:03 919 92

Advertisement Hide Ad

Sam Harkness 892 01:11:39 908 93

Advertisement Hide Ad

Kat Arbuckle 958 01:12:29 928 94

Tracy Douglas 131 01:13:08 949 95

Rachael Mccormick 798 01:12:23 926 96

Kirsten Hunter 122 01:13:11 952 97

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Marie Whitworth 761 01:12:40 932 98

Julie Kent 499 01:12:52 940 99

Amy Grimshaw 98 01:13:00 944 100

Melanie Moran 888 01:13:31 958 101

Advertisement Hide Ad

Katherine Lang 346 01:13:07 948 102

Advertisement Hide Ad

Lucy Ashworth 266 01:14:04 970 103

Rachel Rafferty 1218 01:13:44 962 104

Kelly Wilson 391 01:14:14 971 105

Advertisement Hide Ad

Helen Culshaw 388 01:14:15 972 106

Anna Counsell 762 01:13:11 951 107

Advertisement Hide Ad

Hayley Topselvi 135 01:14:30 973 108

Amanda Hague 93 01:14:46 978 109

Advertisement Hide Ad

Rebecca Bull 580 01:14:41 975 110

Elena Barlow 1011 01:16:09 1001 111

Michelle Thornber 630 01:16:22 1003 112

Advertisement Hide Ad

Michelle Pitt 168 01:16:45 1008 113

Advertisement Hide Ad

Michelle Tierney 58 01:18:11 1019 114

Lindsay Foote 725 01:18:39 1027 115

Vicky Stribrsky 661 01:18:53 1031 116

Ruth Christian 262 01:19:02 1033 117

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Catherine Lomas 575 01:19:42 1039 118

Terri Millar 1040 01:20:24 1042 119

Angela Keane 164 01:20:43 1047 120

Nicola Jackson 114 01:22:28 1058 121

Advertisement Hide Ad

Siobhan Higginson 355 01:24:44 1065 122

Advertisement Hide Ad

Donna Finer 914 01:24:53 1068 123

Zoe Foster 169 01:25:50 1075 124

Heather Hilton 1756 01:25:50 1074 125

Advertisement Hide Ad

Laura Berdkan 197 01:27:28 1084 126

Steph Lee 1706 01:28:06 1089 127

Advertisement Hide Ad

Claire Chamley 23 01:27:46 1086 128

Steph Walker 1511 01:27:34 1085 129

Advertisement Hide Ad

Clare Barrell 1169 01:30:06 1101 130

Debbie Newton 39 01:32:08 1109 131

Michelle Ball 713 01:32:19 1110 132

Advertisement Hide Ad

Jane Lock 644 01:32:37 1112 133

Advertisement Hide Ad

Janine Davies 944 01:33:28 1115 134

Emma Gray 126 01:34:12 1116 135

Alison Pyper 137 01:34:31 1121 136

Michelle Pyper 343 01:34:33 1122 137

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Catherine Powell 1719 01:37:38 1129 138

Mickie Blackett 1716 01:37:41 1138 139

Helen Fletcher 1721 01:37:42 1143 140

Rachel Toone 466 01:42:48 1162 141

Advertisement Hide Ad

Dawn Baxter 940 01:48:29 1172 142

Advertisement Hide Ad

WOMEN 46-55

Caroline Betmead 1728 00:41:01 36 1

Sue Coulthurst 715 00:47:13 128 2

Advertisement Hide Ad

Laura Rogers 112 00:47:12 127 3

Allison Daly 1167 00:50:04 210 4

Advertisement Hide Ad

Diane Dudgeon 672 00:50:30 223 5

Joanne Whitfield 443 00:51:32 255 6

Advertisement Hide Ad

Jean Williams 125 00:51:31 254 7

Jane Tregonning 402 00:52:44 297 8

Sharon Cooper 1471 00:53:36 325 9

Advertisement Hide Ad

Katy Little 983 00:54:25 347 10

Advertisement Hide Ad

Debbie Riley 491 00:55:10 371 11

Leann Connolly 1702 00:56:28 430 12

Vikki Wrigley 1278 00:56:01 413 13

Jenn Mclean 632 00:56:02 415 14

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Karen Jackson 1199 00:55:12 373 15

Tracy Lawton 1796 00:56:04 418 16

Claire Taylor 138 00:56:57 442 17

Leanne Bluck 149 00:57:39 477 18

Advertisement Hide Ad

Linzy Schofield 408 00:57:57 497 19

Advertisement Hide Ad

Kay Twist 980 00:57:33 468 20

Nicola Eaton 279 00:58:47 529 21

Sarah Mcgrath 1233 00:57:47 486 22

Advertisement Hide Ad

Hanifa Mahmud 177 00:58:13 509 23

Andrea O’neill 160 00:58:23 513 24

Advertisement Hide Ad

Alison Gilmore 926 00:58:31 518 25

Sarah Brown 583 00:58:55 538 26

Advertisement Hide Ad

Kathryn Chester 482 00:59:28 559 27

Susan Eichhofer 493 00:59:26 558 28

Deborah Wilding 1761 01:00:24 585 29

Advertisement Hide Ad

Naomi Capstick 323 01:00:31 592 30

Advertisement Hide Ad

Louise Caton 1763 01:00:25 586 31

Rachael Mulholland 1424 01:00:26 587 32

Dawn Callaghan 1064 01:00:23 583 33

Claire Currie 1747 01:01:00 609 34

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Janine Parkinson 1786 00:59:36 562 35

Jennie Brade 1470 01:00:23 584 36

Julie Hackett 1481 01:01:25 628 37

Dawn Biggs 962 01:00:26 589 38

Advertisement Hide Ad

Helen Jenkins 1799 01:01:51 641 39

Advertisement Hide Ad

Sarah Taylor 1737 01:02:15 652 40

Joanne Nobbs 1137 01:02:31 666 41

Katherine Whitfield 918 01:02:36 669 42

Advertisement Hide Ad

Sheila Shaw 919 01:02:36 670 43

Jeanette Pope 945 01:01:43 634 44

Advertisement Hide Ad

Tracy Deed 668 01:01:47 638 45

Sam Hall 1051 01:02:36 671 46

Advertisement Hide Ad

Jackie Brunton 367 01:02:19 655 47

Sheryl Punchard 303 01:02:59 683 48

Helen Thompson 29 01:02:27 662 49

Advertisement Hide Ad

Nicola Hernen 336 01:02:26 661 50

Advertisement Hide Ad

Samantha Boe 129 01:02:32 667 51

Cathy Thompson 681 01:03:18 692 52

Louise Fox 1237 01:04:22 722 53

Theresa Taylor-Kqy 1135 01:04:40 728 54

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Elaine Hudson 1724 01:04:00 708 55

Deborah Price 735 01:04:47 731 56

Berni Ashworth 551 01:04:37 727 57

Dawn Castle 1487 01:05:29 759 58

Advertisement Hide Ad

Sarah Garside Fox 1726 01:04:41 729 59

Advertisement Hide Ad

Liz Petch 172 01:05:09 747 60

Natalie Mccombe 31 01:05:32 761 61

Emma Riley 938 01:05:31 760 62

Advertisement Hide Ad

Donna Shannon 669 01:05:00 743 63

Deborah Terras 741 01:06:30 790 64

Advertisement Hide Ad

Rita Hudson 1171 01:06:36 795 65

Dawn Saunders 1139 01:06:37 796 66

Advertisement Hide Ad

Kristy Tytler 362 01:06:34 794 67

Elizabeth Wearden 1407 01:06:16 781 68

Deborah Basterfield 1091 01:07:25 813 69

Advertisement Hide Ad

Natalie Westgate 1496 01:08:03 831 70

Advertisement Hide Ad

Tina Twist 653 01:06:39 798 71

Donna Nettleton 1789 01:09:01 862 72

Beth Higginbottom 506 01:08:44 850 73

Christine Walker 751 01:08:53 855 74

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Claire Forrest 66 01:07:37 821 75

Catherine Bell 683 01:08:53 857 76

Jayne Beattie 1286 01:09:39 872 77

Amanda Jurin 370 01:09:29 867 78

Advertisement Hide Ad

H Bradley Tsopanoglou 144 01:10:52 888 79

Advertisement Hide Ad

Becky Foxton 810 01:11:29 906 80

Selina Charlton 811 01:11:28 904 81

Joanne Williams 931 01:10:41 884 82

Advertisement Hide Ad

Sharren Fitzpatrick 351 01:12:12 921 83

Claire Gibb 573 01:11:21 900 84

Advertisement Hide Ad

Suzanne Collins 253 01:12:23 925 85

Clare Vintner 693 01:12:50 938 86

Advertisement Hide Ad

Jayne Mushet 957 01:12:29 929 87

Lesley Hanlon 1005 01:13:04 946 88

Claire Edwards 1494 01:12:48 937 89

Advertisement Hide Ad

Hilary Dix 333 01:14:02 969 90

Advertisement Hide Ad

Anne Dubickas 331 01:14:01 968 91

Donna Middleton 243 01:13:32 959 92

Shelly Kennedy 424 01:14:51 979 93

Lili Massey 27 01:15:15 984 94

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Zo Taylor 403 01:15:21 987 95

Amanda Bowen 582 01:15:21 986 96

Michelle Kirkham 818 01:15:20 985 97

Susan Saddoo 412 01:15:39 991 98

Advertisement Hide Ad

Nicola England 1402 01:15:53 994 99

Advertisement Hide Ad

Susan Rigby 1502 01:16:43 1006 100

Tracey Mawdsley 228 01:16:48 1009 101

Paula Hutchinson 46 01:17:39 1017 102

Advertisement Hide Ad

Melinda Jones 612 01:17:37 1016 103

Lisa Jayne Tomlinson 1150 01:18:31 1024 104

Advertisement Hide Ad

Sharon Barnes 1057 01:19:08 1034 105

Heidi Taylor 670 01:19:09 1035 106

Advertisement Hide Ad

Emma Brooks 880 01:19:12 1037 107

Diane Boyce 654 01:18:42 1029 108

Marina Bromilow 128 01:19:43 1040 109

Advertisement Hide Ad

Julie Deacon 158 01:20:42 1046 110

Advertisement Hide Ad

Ailsa Uttley 1269 01:20:43 1048 111

Valerie Watson 1056 01:25:50 1076 112

Keeley Moore 1132 01:25:06 1069 113

Sharon Cottam 662 01:27:51 1088 114

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Jo Hopkins 825 01:27:47 1087 115

Helen Liu 712 01:28:33 1091 116

Sara Hadfield 48 01:29:00 1093 117

Kerry Patchett 1246 01:29:20 1095 118

Advertisement Hide Ad

Janet Gray 119 01:34:12 1117 119

Advertisement Hide Ad

Pauline Bayliss 184 01:37:42 1141 120

Karen Rigby 1239 01:37:40 1135 121

Caroline Jones 1506 01:37:42 1139 122

Advertisement Hide Ad

Lucy Harrison 1738 01:37:44 1144 123

Andrea Hammond 1779 01:40:53 1153 124

Advertisement Hide Ad

Joanna Martyn-Clark 91 01:42:45 1160 125

Debbie Smart 166 01:47:23 1163 126

Advertisement Hide Ad

Debbie Mains-Battle 665 01:47:24 1164 127

Lynn Graham 631 01:48:30 1173 128

Tina Wilkinson 1270 01:48:00 1166 129

Advertisement Hide Ad

WOMEN 56-65

Advertisement Hide Ad

Carmel Sullivan 1256 00:44:50 85 1

Suzanne Gregory 1417 00:45:37 96 2

Jacqueline Bonham 340 00:45:19 91 3

Kira Cheshire 1027 00:46:30 108 4

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Deborah Moran 301 00:50:02 208 5

Joyce Atherden 763 00:50:02 209 6

Ann Griffiths 1036 00:50:37 226 7

Lisa Minns 616 00:51:04 239 8

Advertisement Hide Ad

Anne Marie Hamer 17 00:51:29 252 9

Advertisement Hide Ad

Debbie Brooks 258 00:51:57 265 10

Colette Clarkson 698 00:53:44 328 11

Diane Seville 652 00:54:01 334 12

Advertisement Hide Ad

Nicola Heighway 202 00:56:36 436 13

Mandy Gibson 245 00:57:39 476 14

Advertisement Hide Ad

Linda Saxon 1095 00:57:02 446 15

Alison Westbrook 387 00:57:40 479 16

Advertisement Hide Ad

Yvonne Eaves 111 00:58:32 519 17

Martina Hayden 986 00:58:23 514 18

Edwina Bennett 623 00:58:48 534 19

Advertisement Hide Ad

Heather Armstrong 1439 00:58:13 508 20

Advertisement Hide Ad

Mandy Hughes 189 00:59:02 544 21

Linda Dowell 439 00:58:34 521 22

Mo Kelly 226 00:59:08 547 23

Dawn Simmons 244 01:01:13 621 24

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Sue Kirkham 745 01:01:46 637 25

Oonagh Kearney 1100 01:01:15 622 26

Janet Lovelace 536 01:02:04 646 27

Karen Smith 691 01:02:25 659 28

Advertisement Hide Ad

Arlene Marquis 700 01:03:08 687 29

Advertisement Hide Ad

Linda Barton 1749 01:02:58 682 30

Angela Bickerstaffe 1035 01:03:44 701 31

Allison Bidder 1266 01:02:30 665 32

Advertisement Hide Ad

Judi Kennedy 216 01:04:30 724 33

Helen Thompson 719 01:05:12 752 34

Advertisement Hide Ad

Carrie Courtney 141 01:05:47 769 35

Theresa Holt 411 01:05:13 753 36

Advertisement Hide Ad

Cheryl Goss 602 01:05:48 770 37

Maggie Entwistle 472 01:05:52 772 38

Linda Walker 470 01:06:07 777 39

Advertisement Hide Ad

Gail Farma 1736 01:06:44 802 40

Advertisement Hide Ad

Susan Layfield 410 01:05:51 771 41

Julie Tate 743 01:06:34 793 42

Lisa Ranby 1794 01:07:30 815 43

Pauline Histon 730 01:07:35 820 44

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Carol Parkinson 16 01:08:00 830 45

Susan Roberts 1287 01:09:50 876 46

Lynne Bullock 1182 01:09:01 861 47

Liz Howard-Barker 404 01:08:37 844 48

Advertisement Hide Ad

H Bradley Tsopanoglou 145 01:10:53 890 49

Advertisement Hide Ad

Lorna Gowerson 227 01:11:00 893 50

Debbie Rogers 775 01:10:51 887 51

Hazel Sugden 444 01:11:58 916 52

Advertisement Hide Ad

Tracey Hunt 218 01:11:27 903 53

Sarah Crouchley 429 01:13:30 957 54

Advertisement Hide Ad

Lynne Fitzgerald 97 01:13:09 950 55

Janet Hall 12 01:13:18 956 56

Advertisement Hide Ad

Jane Laffey 1419 01:15:51 992 57

Alison Wheatley 528 01:14:42 976 58

Lynne Wagstaff 563 01:16:08 1000 59

Advertisement Hide Ad

Amanda Morrison 716 01:17:22 1014 60

Advertisement Hide Ad

Vicki Gale 658 01:18:53 1032 61

Jo Dyson 1254 01:26:15 1080 62

Ann Moorby 727 01:25:46 1073 63

Rosemary Tarrant 485 01:26:43 1082 64

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Diane Blakemore 77 01:28:41 1092 65

Tracey Pierce 49 01:29:01 1094 66

Helen Middleton 655 01:31:48 1107 67

Karen James 1055 01:35:28 1123 68

Advertisement Hide Ad

Julie Davies 1788 01:36:24 1125 69

Advertisement Hide Ad

WOMEN 66-75

Sue Passmore 225 00:58:16 511 1

Mary Hewitt 44 01:01:03 613 2

Advertisement Hide Ad

Sylvia Lancaster 1063 01:00:35 595 3

Pauline Brown 835 01:04:13 715 4

Advertisement Hide Ad

Margaret Casey 275 01:07:51 827 5

Julie Telford 1264 01:07:14 809 6

Advertisement Hide Ad

Shirley Norris 321 01:09:38 871 7

Trudy Donnelly 1261 01:09:49 875 8

Karen Gardt 759 01:09:37 870 9

Advertisement Hide Ad

Julia Barnes 1427 01:11:43 912 10

Advertisement Hide Ad

Yvonne Johnson 460 01:13:49 963 11

Kathy Allcock 1767 01:18:39 1026 12

Celia Maddock 427 01:26:01 1078 13

Angela Turner 113 01:29:31 1097 14

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Wendy Robertson 155 01:31:17 1105 15

Jacqueline Hammond 337 01:30:37 1104 16

Susan Lewellin 560 01:41:27 1157 17

WOMEN 76+

Advertisement Hide Ad

Clare Hambly 1722 00:59:03 546 1

Advertisement Hide Ad

Margaret Holden 953 01:21:45 1051 2