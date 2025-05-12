All the finishing times from Blackpool's Beaverbrooks 10k Fun Run 2025 – see the results for every runner
After a fun-filled weekend on a sunny Promenade, the Beaverbrooks 10k Fun Run brought runners of all ages and abilities together for one of the area’s biggest runs.
Starting at The Savoy Hotel, runners headed south along the coast, turned around at the Pleasure Beach, and then made their way back north to finish where they started.
Whether you’re a seasoned athlete or taking on your first challenge, the event welcomed all abilities, with participants aged 11 and up invited to take part.
Organisers Trinity Hospice once again worked with event sponsor Beaverbrooks.
Check out all the finishing times below:
- Karson Greenacre 15 & Under 00:42:47
- Lucas Stambridge 15 & Under 00:49:29
- Freddie Phasey 15 & Under 00:51:59
- Scott Taylor 15 & Under 00:52:48
- Markusz Voros 15 & Under 00:52:49
- Ben Briscoe 15 & Under 00:52:59
- Rory Campbell 15 & Under 00:53:20
- Kodi Spencer 15 & Under 00:54:52
- Rena Matthews 15 & Under 00:55:15
- Elliot Turner 15 & Under 00:55:49
- Harrison Preston 15 & Under 00:56:30
- Luke Perry 15 & Under 00:57:47
- Logan Stambridge 15 & Under 00:58:23
- Ethon Baxendale 15 & Under 00:58:48
- Noah Hardy 15 & Under 00:59:29
- Samantha Hill 15 & Under 01:00:20
- George Antchiss 15 & Under 01:01:09
- Joshua Bywater 15 & Under 01:02:05
- Cameron Rigby 15 & Under 01:02:36
- Chloe Mccutcheon 15 & Under 01:02:41
- Erin Hughes 15 & Under 01:04:07
- Reece Khatri 15 & Under 01:04:55
- Anita Dervisevic 15 & Under 01:06:15
- Mia-Harper Lord 15 & Under 01:06:16
- Harrison Taylor 15 & Under 01:08:14
- Harry Elliott 15 & Under 01:08:19
- William Marsden-Rose 15 & Under 01:08:45
- Thomas Twist 15 & Under 01:08:46
- Louisa Lambert 15 & Under 01:09:43
- Finn Cable 15 & Under 01:11:03
- Noah Cuthbert 15 & Under 01:13:27
- Elliott Martin 15 & Under 01:14:47
- Will Green 15 & Under 01:16:14
- Charlotte Eccles 15 & Under 01:18:06
- Blake Nelson 15 & Under 01:18:34
- Polly Hargreaves 15 & Under 01:21:08
- Tyler-James Eagle 15 & Under 01:21:31
- Libby-Mae Heywood 15 & Under 01:24:28
- Kiera Cox 15 & Under 01:46:59
- Gracie Norman 15 & Under 01:46:59
- Penny-Rose Jones 15 & Under 01:55:05
- Ethan Mcevoy Ages 16-25 00:35:36
- Josh Langley Ages 16-25 00:36:47
- Jacob Graham Ages 16-25 00:39:47
- George Wilson Ages 16-25 00:40:14
- Jordan Doddemeade Ages 16-25 00:40:18
- Koray Bacakoglu Ages 16-25 00:41:33
- Callum Taylor Ages 16-25 00:41:49
- Harry Balmer Ages 16-25 00:43:43
- Lewis Brayshaw Ages 16-25 00:44:25
- George Ewing Ages 16-25 00:44:28
- Oliver Taylor Ages 16-25 00:44:33
- Will Andrew Ages 16-25 00:44:34
- Carnan Dawson Ages 16-25 00:45:02
- Brad Hamer Ages 16-25 00:45:51
- Oliver Bruce-Brown Ages 16-25 00:45:52
- Harry Davis Ages 16-25 00:46:00
- Joe Idem Ages 16-25 00:46:30
- Sam Barnes Ages 16-25 00:46:55
- Jamie Gibson Ages 16-25 00:47:11
- Oliver Tribe Ages 16-25 00:47:38
- Louis Ramsahoye Ages 16-25 00:47:57
- Dylan Johnson Ages 16-25 00:48:05
- Katie Robson Ages 16-25 00:48:20
- Callum Burton Ages 16-25 00:48:27
- Macca Sykes Ages 16-25 00:48:30
- Emily Rigby Ages 16-25 00:48:41
- Lewis Bedford Ages 16-25 00:48:49
- Imogen Porteous Williams Ages 16-25 00:49:14
- Jacob Dodson Ages 16-25 00:49:19
- Tyler Martin Ages 16-25 00:49:28
- Dominic Scantlebury Ages 16-25 00:49:55
- Harry Warne Ages 16-25 00:49:57
- Charles Mcnamee Ages 16-25 00:50:03
- D'quor Richardxs Ages 16-25 00:51:00
- Alex Jones Ages 16-25 00:51:39
- Grace Blincow Ages 16-25 00:51:43
- Jasmine Heaps Ages 16-25 00:51:49
- Kieron Morgan Ages 16-25 00:51:54
- Megan Sellars Ages 16-25 00:52:02
- Alana Seddon Ages 16-25 00:52:24
- Megan Tinsley Ages 16-25 00:52:32
- Grace Cross Ages 16-25 00:52:33
- James Hartley Ages 16-25 00:53:07
- Nicola Martland Ages 16-25 00:53:32
- Alex Carter Ages 16-25 00:53:41
- Benjamin Kennedy Ages 16-25 00:53:42
- Kristian Emett Ages 16-25 00:53:50
- Harrison Thoburn Ages 16-25 00:54:15
- Lucy Montgomery Ages 16-25 00:54:30
- Oliver Trencher Ages 16-25 00:54:33
- Tj Ellis Ages 16-25 00:54:37
- Daniel Middleton Ages 16-25 00:54:42
- Byron Cox Ages 16-25 00:54:50
- Thomas Dickinson Ages 16-25 00:54:56
- Caitlin Rigby Ages 16-25 00:55:01
- Shadrach Ogini Ages 16-25 00:55:10
- Lauren Barton Ages 16-25 00:55:16
- Harry Briggs Ages 16-25 00:55:18
- Jamie Oneill Ages 16-25 00:55:42
- Kyle Moore Ages 16-25 00:55:44
- Emily Jenkinson Ages 16-25 00:55:48
- Elizabeth Andrew Ages 16-25 00:55:51
- Robert Lambert Ages 16-25 00:56:03
- Antonio Marmo Ages 16-25 00:56:03
- Josh Wild Ages 16-25 00:56:04
- Molly Masson Ages 16-25 00:56:05
- Callum Hyde Ages 16-25 00:56:08
- Ellie Quinn Ages 16-25 00:56:11
- Olivia Roberts Ages 16-25 00:56:12
- Ruairi Coyle Ages 16-25 00:56:22
- Ethan Davidson Ages 16-25 00:56:28
- Chloe Dickinson Ages 16-25 00:56:32
- Emilie Martin Ages 16-25 00:56:33
- Olivia Gregory Ages 16-25 00:56:33
- Libby Adlestone Ages 16-25 00:56:51
- Madelaine Fish Ages 16-25 00:56:52
- Imogen Hill Ages 16-25 00:57:02
- Aiden Williams Ages 16-25 00:57:08
- Tyrone Preston Ages 16-25 00:57:15
- Bethany Antich Ages 16-25 00:57:19
- George Wincott Ages 16-25 00:57:22
- Luke Gleeson-Lester Ages 16-25 00:57:29
- Dominic Ridgway Ages 16-25 00:57:35
- Ole Royle Ages 16-25 00:57:50
- Nicholas Hao Ages 16-25 00:57:52
- Rhianna Halton Ages 16-25 00:57:55
- Hannah Heaps Ages 16-25 00:57:57
- Flora Melville Ages 16-25 00:57:57
- Lauren Wood Ages 16-25 00:58:01
- Thomas Thornton Ages 16-25 00:58:02
- Jess Brewer Ages 16-25 00:58:17
- Abi Hunter Ages 16-25 00:58:22
- Joshua Abbott Ages 16-25 00:58:25
- William Johnson Ages 16-25 00:58:39
- Laura Gresty Ages 16-25 00:58:42
- Naomi Wrigley Ages 16-25 00:58:48
- Dominika Tomas Ages 16-25 00:59:20
- Beth Wright Ages 16-25 00:59:22
- Oscar Hargreaves Ages 16-25 00:59:31
- Oliver Heyworth Ages 16-25 00:59:42
- Lucy Mulholland Ages 16-25 00:59:43
- Daisy Newsham Ages 16-25 00:59:56
- Ho-Lam Tai Ages 16-25 01:00:21
- Faith Currie Ages 16-25 01:00:25
- Emily Short Ages 16-25 01:00:46
- Frank Yianni Ages 16-25 01:00:55
- Rebecca Hall Ages 16-25 01:01:03
- Irene Suarez Antuna Ages 16-25 01:01:33
- Cameron Gourley Ages 16-25 01:01:40
- Jack Murdoch Ages 16-25 01:01:53
- Adriarna - Lei Lancaster Ages 16-25 01:02:14
- Will Swift Ages 16-25 01:02:33
- Charlie Hughes Ages 16-25 01:03:01
- Megan Thoburn Ages 16-25 01:03:05
- Joseph Heller Ages 16-25 01:03:22
- Gabrielle Haigh Ages 16-25 01:03:26
- Jodie Gravner Ages 16-25 01:03:30
- Freddie Hudson Ages 16-25 01:03:36
- Charlotte Clayson Ages 16-25 01:04:01
- Rhys Doyle Ages 16-25 01:04:06
- Ffion Powell Ages 16-25 01:04:17
- Reece Hammond Ages 16-25 01:04:27
- Charlie Gilmore Ages 16-25 01:04:41
- Ben Dunsby Ages 16-25 01:04:46
- Rebecca Sutton Ages 16-25 01:05:06
- Keeley Fleming Ages 16-25 01:05:12
- Jack Churchouse Ages 16-25 01:05:18
- Megan Eaves Ages 16-25 01:05:23
- Chloe Aspey Ages 16-25 01:05:30
- Luke Wardle Ages 16-25 01:05:30
- Gina Simm Ages 16-25 01:05:32
- Charlie Quinn Ages 16-25 01:05:52
- Toby Hawkins Ages 16-25 01:05:55
- Eleanor Rainey Ages 16-25 01:06:10
- Aimee Holden Ages 16-25 01:06:17
- Saul Ashcroft Ages 16-25 01:06:17
- Beth Cartmell Ages 16-25 01:06:22
- Eva Hood Ages 16-25 01:06:28
- Emily Hudson Ages 16-25 01:06:33
- Georgia Baxendale Ages 16-25 01:06:37
- Kaitlin Sutton Ages 16-25 01:06:44
- Elliot Pilkington Ages 16-25 01:06:45
- Ryan Turner Ages 16-25 01:06:48
- Ben Roskell Ages 16-25 01:07:03
- Calum Sullivan Ages 16-25 01:07:08
- Max Reynoldson Ages 16-25 01:07:15
- Ellie Sykes Ages 16-25 01:07:19
- Olivia Poole Ages 16-25 01:07:37
- Annaliese Owen Ages 16-25 01:07:37
- Connor Parkinson Ages 16-25 01:07:46
- Emma Gibb Ages 16-25 01:07:51
- Emma Cocker Ages 16-25 01:07:53
- Samuel Kolacz Ages 16-25 01:07:55
- Michael Gorman Ages 16-25 01:08:08
- Kieran Peck Ages 16-25 01:09:00
- Jordan Coates Ages 16-25 01:09:08
- Katie Coburn Ages 16-25 01:09:12
- Lara Newell Ages 16-25 01:09:16
- Freya Langan -Buck Ages 16-25 01:09:41
- Wojciech Idzior Ages 16-25 01:09:48
- Callum Hall Ages 16-25 01:10:33
- Emily Managh Ages 16-25 01:10:39
- Poppy Froggett Ages 16-25 01:10:58
- Emily Grace-Bolton Ages 16-25 01:11:13
- Thomas Grace-Bolton Ages 16-25 01:11:35
- Matty Singleton Ages 16-25 01:11:58
- Hannah Millband Ages 16-25 01:12:11
- Grace Lagbenro Ages 16-25 01:12:46
- Ashleigh Reed Ages 16-25 01:12:48
- Kacie Watkins Ages 16-25 01:12:59
- Aimee Callighan Ages 16-25 01:12:59
- Isobel Webster Ages 16-25 01:13:04
- Eve Murray Ages 16-25 01:13:07
- Chloe Sykes Ages 16-25 01:13:11
- Aleah Franklin Williams Ages 16-25 01:13:28
- Thomas Aldous Ages 16-25 01:13:38
- Kelly Mcginty Ages 16-25 01:13:40
- Henry Neil Ages 16-25 01:13:43
- Georgia Jackson Ages 16-25 01:13:45
- Steven Thonton Ages 16-25 01:13:56
- Olivia Thornton Ages 16-25 01:14:36
- Jennifer Denney Ages 16-25 01:14:55
- Rhys Chase Ages 16-25 01:15:02
- Tia Atkinson Ages 16-25 01:15:31
- Mckenzie Stuckey Ages 16-25 01:16:28
- Blake Pritchard Ages 16-25 01:16:45
- Leo Wilkinson Ages 16-25 01:16:46
- Zoe Harvey Ages 16-25 01:16:55
- Kaitlyn Jones Ages 16-25 01:17:56
- Bradley Smith Ages 16-25 01:18:09
- Harry Whitworth Ages 16-25 01:18:10
- Amelia Steele Ages 16-25 01:18:40
- Dionne Rooney Ages 16-25 01:20:27
- Ellie Hope Ages 16-25 01:20:42
- Georgina Bamber Ages 16-25 01:20:42
- Kieran Glover Ages 16-25 01:21:22
- Amy Bleakley Ages 16-25 01:21:40
- Nicole Whitehead Ages 16-25 01:22:41
- Megan Cartmell Ages 16-25 01:22:44
- Jaden Stock Ages 16-25 01:23:43
- Lewis Martin Ages 16-25 01:23:43
- Mia Castaldi Ages 16-25 01:23:44
- Michael Senior Ages 16-25 01:24:00
- Emmy Muir Ages 16-25 01:24:00
- Olivia Sapey Ages 16-25 01:24:39
- Tia Walsh Ages 16-25 01:24:41
- Maisie Thompson Ages 16-25 01:25:02
- Katie Baron Ages 16-25 01:25:31
- Theo Whitfield Ages 16-25 01:27:15
- William Jones Ages 16-25 01:27:16
- Abigail Knowles Ages 16-25 01:27:47
- Joshua Marle Ages 16-25 01:27:49
- Emma Deegan Ages 16-25 01:28:18
- Summer Harrison Ages 16-25 01:28:28
- Liberty Thompson Ages 16-25 01:29:02
- Aishah Rashid Ages 16-25 01:29:22
- Lauren Willis Ages 16-25 01:29:57
- Hua Song Goh-Kor Ages 16-25 01:30:58
- Megan Jones Ages 16-25 01:31:01
- Shauna Hayes Ages 16-25 01:31:55
- Ronan Rosie Ages 16-25 01:32:31
- Olivia Denney Ages 16-25 01:32:32
- Rosie Innes Ages 16-25 01:33:59
- Rachel Kellet Ages 16-25 01:34:54
- Rebecca Arden Ages 16-25 01:39:29
- Alys Green Ages 16-25 01:40:17
- Isabel Moran Ages 16-25 01:43:07
- Kiara Falcon Ages 16-25 01:43:14
- Dan Murray Ages 16-25 01:45:59
- Tabitha Forrest Ages 16-25 01:46:00
- Phoebe Stephenson Ages 16-25 01:46:53
- Grace Jackson Ages 16-25 01:46:58
- (1st) Joshua Smith Ages 26-35 00:34:05
- Callum Gaunt Ages 26-35 00:35:32
- Oliver Moore Ages 26-35 00:35:46
- Damian Rys Ages 26-35 00:37:12
- Fraser Poole Ages 26-35 00:37:29
- Callum Taylor Ages 26-35 00:38:19
- (1st) Belinda Houghton Ages 26-35 00:39:02
- Troy Pannett Ages 26-35 00:39:16
- Ashley Riding Ages 26-35 00:39:46
- Ben Casson Ages 26-35 00:39:50
- Liam Webb Ages 26-35 00:40:20
- Joe Graham Ages 26-35 00:40:27
- Lee Smith Ages 26-35 00:40:28
- Robert Webb Ages 26-35 00:40:44
- Harry Fryer Ages 26-35 00:40:45
- Oliver Johnson Ages 26-35 00:40:48
- Elliot Hamilton Ages 26-35 00:41:12
- Jake Walley Ages 26-35 00:42:21
- Gregg Hearn Ages 26-35 00:42:22
- Brandon Lesley Ages 26-35 00:42:27
- Bradley Flatt Ages 26-35 00:42:42
- Jordan Livesey Ages 26-35 00:42:53
- Christopher Wylie Ages 26-35 00:43:23
- Joe Hickson Ages 26-35 00:43:39
- Martyn Jenkinson Ages 26-35 00:43:52
- Ryan Stayte Ages 26-35 00:44:02
- (2nd) Sophia Leonard Ages 26-35 00:44:12
- Mikey Mather Ages 26-35 00:44:48
- Rhian Chislett Ages 26-35 00:44:50
- Devon Benton Ages 26-35 00:45:24
- Camellia Tinsley Ages 26-35 00:45:43
- Jack Atkin Ages 26-35 00:45:43
- Ashley Smith Ages 26-35 00:45:45
- Nick Valentine Ages 26-35 00:45:50
- Zachary Allen Ages 26-35 00:45:51
- Oliver Jackson Ages 26-35 00:46:16
- Chris Burns Ages 26-35 00:46:30
- Katie Murray Ages 26-35 00:46:36
- Will Graham Ages 26-35 00:46:55
- Sonny Coates Ages 26-35 00:46:55
- Jak Lyon Ages 26-35 00:47:00
- Jade Earley Ages 26-35 00:47:11
- Charlotte Naftel Ages 26-35 00:47:13
- Jack Sothern Ages 26-35 00:47:21
- Basia Pawelczak Ages 26-35 00:47:27
- Paul Doyle Ages 26-35 00:47:43
- Matt Edwards Ages 26-35 00:47:44
- Harry Airton Ages 26-35 00:47:50
- Harry Piavani Ages 26-35 00:47:51
- Oliver Mcpheely Ages 26-35 00:47:54
- Sarah Taylor Ages 26-35 00:47:55
- Jack Entwistle Ages 26-35 00:48:00
- Sarah Hindle Ages 26-35 00:48:39
- Charlie Casey Ages 26-35 00:48:44
- Dan Walsh Ages 26-35 00:48:52
- Lucy Goudie Ages 26-35 00:49:02
- Henryk Domanski Ages 26-35 00:49:04
- Oliver Gooch Ages 26-35 00:49:04
- Matthew Cooke Ages 26-35 00:49:05
- Daniel Nixon Ages 26-35 00:49:17
- Jack Holland Ages 26-35 00:49:20
- Jordan Green Ages 26-35 00:49:23
- Mitchell Percival Ages 26-35 00:49:27
- Luis Blyth Ages 26-35 00:49:28
- Kathryn Donovan Ages 26-35 00:49:32
- Jonathan Finnegan Ages 26-35 00:49:33
- Simon Reason Ages 26-35 00:49:34
- Jonathon Sanderson Ages 26-35 00:49:39
- Grace Oldfield Ages 26-35 00:49:42
- Anthony O'brien Ages 26-35 00:49:46
- Adam Peet-Harrison Ages 26-35 00:49:48
- Michael Saunders Ages 26-35 00:49:56
- Kory Cook Ages 26-35 00:50:06
- Ryan Ayrton Ages 26-35 00:50:18
- Joe Mortimer Ages 26-35 00:50:20
- Rob Wallace Ages 26-35 00:50:26
- Andy Raynor Ages 26-35 00:50:34
- Rebecca Bebbington Ages 26-35 00:50:40
- Sebastian Thornton Ages 26-35 00:50:41
- Thomas Farley Ages 26-35 00:50:45
- Dominic Terry Ages 26-35 00:51:01
- James Crook Ages 26-35 00:51:02
- Joseph Hearty Ages 26-35 00:51:04
- James Freshney Ages 26-35 00:51:07
- Annie Mcghee Ages 26-35 00:51:12
- Jack Fitzsimons Ages 26-35 00:51:14
- Adam Jackson Ages 26-35 00:51:16
- Louise Wignall Ages 26-35 00:51:40
- Mike Lyon Ages 26-35 00:51:49
- Jamie Holliday Ages 26-35 00:51:49
- Phil Taylor Ages 26-35 00:51:51
- Clare Higson Ages 26-35 00:52:00
- Scott Coburn Ages 26-35 00:52:03
- Rebecca Fausset Ages 26-35 00:52:09
- Matthew Hoban Ages 26-35 00:52:10
- Colin Taylor Ages 26-35 00:52:31
- Francesca Nouraghaeii Ages 26-35 00:52:40
- Joshua Bailey Ages 26-35 00:52:42
- Wesley Naughton Ages 26-35 00:52:45
- Kirsty Taylor Ages 26-35 00:52:47
- Josh Downe Ages 26-35 00:53:06
- Nalalie Makin Ages 26-35 00:53:08
- Grant Cowie Ages 26-35 00:53:29
- James Schofield Ages 26-35 00:53:31
- Connor Spooner Ages 26-35 00:53:31
- Todd Graham Ages 26-35 00:53:35
- Jadwiga Wasilewska Ages 26-35 00:53:42
- Sarah Emett Ages 26-35 00:53:47
- Blake Haslehurst Ages 26-35 00:53:56
- Joe Sole Ages 26-35 00:54:04
- Kate Houten Ages 26-35 00:54:18
- Luke Clemson Ages 26-35 00:54:26
- Thomas Taylor Ages 26-35 00:54:39
- James Astle Ages 26-35 00:54:49
- Jack Donovan Ages 26-35 00:54:49
- George Barnes Ages 26-35 00:55:06
- Alex Billington Ages 26-35 00:55:06
- Jamie Starkey Ages 26-35 00:55:11
- Zak Talbot Ages 26-35 00:55:11
- Lauren Park Ages 26-35 00:55:24
- Callum Clark Ages 26-35 00:55:27
- Sean Fielding Ages 26-35 00:55:35
- Elliot Costello Ages 26-35 00:55:39
- Oliver Dransfield Ages 26-35 00:55:42
- Richie Turner Ages 26-35 00:55:43
- Charlotte Green Ages 26-35 00:55:52
- Joe Mclafferty Ages 26-35 00:56:05
- Adam Young Ages 26-35 00:56:07
- Tom Barber Ages 26-35 00:56:18
- Decland Ellwood Ages 26-35 00:56:27
- Sarah Robinson Ages 26-35 00:56:32
- Sophie Mahood Ages 26-35 00:56:43
- Jessica Hayden Ages 26-35 00:56:53
- Jack Van Dyke Ages 26-35 00:56:55
- Ryan Sullivan Ages 26-35 00:56:57
- Matthew Looker Ages 26-35 00:56:57
- Courtney Riley Ages 26-35 00:57:12
- Gallagher Thomas Ages 26-35 00:57:12
- Sophie Mcilvennie Ages 26-35 00:57:13
- Harry Quinn Ages 26-35 00:57:15
- Daniel Evans Ages 26-35 00:57:26
- Ryan Bunce Ages 26-35 00:57:27
- Rio Fitzgerald Ages 26-35 00:57:27
- Jordan Lee Hardy Ages 26-35 00:57:29
- Nathan Dobson Ages 26-35 00:57:36
- Zoe Costigan Ages 26-35 00:57:36
- Laura Green Ages 26-35 00:57:46
- Kieran Anderson Ages 26-35 00:57:46
- Adam Worthington Ages 26-35 00:57:46
- Ned Giongo Ages 26-35 00:57:49
- Lauren Higson Ages 26-35 00:57:52
- Sarah Titherley Ages 26-35 00:57:58
- Enya Magill Ages 26-35 00:57:59
- Amy Waldron Ages 26-35 00:58:00
- Neil Walsh Ages 26-35 00:58:02
- Chloe Banks Ages 26-35 00:58:04
- Kyle Barrow Ages 26-35 00:58:05
- Jack Fletcher Ages 26-35 00:58:06
- Rob Fleming Ages 26-35 00:58:07
- Sophie Hbish Ages 26-35 00:58:10
- Amy Hearn Ages 26-35 00:58:11
- Kerry Whitehead Ages 26-35 00:58:13
- Rachel Frodsham Ages 26-35 00:58:16
- Rachel Chandler Ages 26-35 00:58:16
- Ashleigh Smith Ages 26-35 00:58:20
- Liam Coxon Ages 26-35 00:58:21
- Jessica Green Ages 26-35 00:58:41
- Rebecca Cocker Ages 26-35 00:58:43
- James Aird Ages 26-35 00:58:46
- Holly Cookson Ages 26-35 00:58:52
- Kira Greenwood Ages 26-35 00:58:53
- Brad Taylor Ages 26-35 00:58:58
- Mark Stuart Ages 26-35 00:59:00
- Graham Taylor Ages 26-35 00:59:03
- Jenna Everard Ages 26-35 00:59:05
- Bethany Flanagan Ages 26-35 00:59:06
- Victoria Aland Ages 26-35 00:59:08
- Natalie Archer Ages 26-35 00:59:12
- Luke Higham Ages 26-35 00:59:22
- Kyle Mcbrearty Ages 26-35 00:59:22
- Daniel Muscroft Ages 26-35 00:59:24
- Hayden Sandford Ages 26-35 00:59:32
- Sam Madden Ages 26-35 00:59:39
- Pearce Darnell-Walsh Ages 26-35 00:59:40
- Felicity Greenwood Ages 26-35 00:59:44
- Jonny Chatterton Ages 26-35 00:59:49
- Liam Singleton Ages 26-35 00:59:49
- Sophia Jones Ages 26-35 00:59:49
- Jonathan Drake Ages 26-35 00:59:51
- Joe Shepherd Ages 26-35 01:00:05
- Ben Wignall Ages 26-35 01:00:05
- Mollie Wilson Ages 26-35 01:00:06
- Karl Lewis Ages 26-35 01:00:06
- David Grover Ages 26-35 01:00:07
- Helen Fisher Ages 26-35 01:00:17
- Benjamin Li Ages 26-35 01:00:18
- Lizzie Barrow Ages 26-35 01:00:19
- Daniel Clark Ages 26-35 01:00:20
- Sam Stanton Ages 26-35 01:00:30
- Carys Davies Ages 26-35 01:00:39
- Sean Ayrton Ages 26-35 01:00:44
- Eleanor Woods Ages 26-35 01:00:52
- Reece Yianni Ages 26-35 01:00:55
- Michaela Paterson Ages 26-35 01:00:57
- Tyler Cooper Ages 26-35 01:01:02
- Sarah Hook Ages 26-35 01:01:04
- Hebe Finch Ages 26-35 01:01:11
- Martyn Lewis Ages 26-35 01:01:20
- Daniel Staniar-Page Ages 26-35 01:01:26
- Basnayaka Moonemalle Ages 26-35 01:01:28
- Richard Crew Ages 26-35 01:01:32
- Jordan Denney Ages 26-35 01:01:33
- Nicole Campbell Ages 26-35 01:01:33
- Lottie Stringer Ages 26-35 01:01:33
- Megan Preedy Ages 26-35 01:01:40
- Tilly Baron Ages 26-35 01:01:40
- George Knott Ages 26-35 01:01:46
- Chris O'donohoe Ages 26-35 01:01:46
- Jessica Johnstone Ages 26-35 01:01:47
- Jennie Baldwin Ages 26-35 01:01:48
- Jarrad Jenkinson Ages 26-35 01:01:59
- Sean Paterson Ages 26-35 01:01:59
- Ella Panepinto Ages 26-35 01:02:05
- James Watts Ages 26-35 01:02:06
- Alex Palffy Ages 26-35 01:02:07
- Olivia Grindrod Ages 26-35 01:02:13
- Jennifer Cross Ages 26-35 01:02:20
- Alex Glynn Ages 26-35 01:02:20
- Courtney Mccauley Ages 26-35 01:02:33
- Emily Platt Ages 26-35 01:02:34
- Abbie Snape Ages 26-35 01:02:37
- Liam Rigby Ages 26-35 01:02:48
- Ricardo Duarte Ages 26-35 01:02:51
- Niomi Connor Ages 26-35 01:03:06
- Gustavo Ribeiro Ages 26-35 01:03:11
- Emma Titherley Ages 26-35 01:03:12
- Megan Baxter Ages 26-35 01:03:17
- Charlotte Bailey Ages 26-35 01:03:22
- Rebecca Jones Ages 26-35 01:03:25
- Luke Turton Ages 26-35 01:03:34
- Aidan Gavin Ages 26-35 01:03:34
- Danny Penswick Ages 26-35 01:03:42
- Tom Mcdevitte Ages 26-35 01:03:52
- Natalie Pollard Ages 26-35 01:03:55
- Angelo Bellofiore Ages 26-35 01:03:57
- Isabel Wilkinson Ages 26-35 01:03:57
- Matthew Carleton Ages 26-35 01:03:58
- Rebecca Morrall Ages 26-35 01:04:18
- Imogen Mckiernan Ages 26-35 01:04:49
- Atkinson Daniel Ages 26-35 01:04:50
- Katie Swinton Ages 26-35 01:04:51
- Eleanor Reader Ages 26-35 01:04:54
- Vicky Stone Ages 26-35 01:04:58
- Adrianna Haynes Ages 26-35 01:04:58
- Lois Myers Ages 26-35 01:05:04
- Jonathan Nickson Ages 26-35 01:05:15
- Steph Ball Ages 26-35 01:05:20
- Harley Mcgowan Ages 26-35 01:05:20
- Liv Hill Ages 26-35 01:05:29
- Sam Sutton Ages 26-35 01:05:32
- Andrew Stinton Ages 26-35 01:05:36
- Kieran Cooper Ages 26-35 01:05:48
- Loren Abram Ages 26-35 01:05:53
- Rhys Daly Ages 26-35 01:05:59
- Joseph Wareing Ages 26-35 01:06:00
- Lewis Carr Ages 26-35 01:06:03
- Keri Johnson Ages 26-35 01:06:05
- Lucy Roberts Ages 26-35 01:06:15
- Ashleigh Crook Ages 26-35 01:06:21
- Madelaine Earley Ages 26-35 01:06:22
- David Pope Ages 26-35 01:06:23
- Laura Aland Ages 26-35 01:06:55
- Belle Hesk Ages 26-35 01:07:19
- Liam Cryer Ages 26-35 01:07:24
- Ellie Cryer Ages 26-35 01:07:24
- Dougie Shevills Ages 26-35 01:07:26
- Phoebe Frew Ages 26-35 01:07:35
- Marcus Frew Ages 26-35 01:07:35
- James Irvin Ages 26-35 01:07:35
- Francesca Hearty Ages 26-35 01:07:37
- Jake Schora Ages 26-35 01:07:43
- Lydia Pennington Ages 26-35 01:07:44
- Connor Addison Ages 26-35 01:07:44
- Natalie Smith Ages 26-35 01:07:45
- Jenna Woodard Ages 26-35 01:07:47
- Ben Royle Ages 26-35 01:07:47
- Bradley Mclaughlin Ages 26-35 01:07:53
- Xaida Tablazon Ages 26-35 01:07:54
- Louise Heaton Ages 26-35 01:07:58
- Hannah Mcgrath Ages 26-35 01:08:01
- Gabby Ward Ages 26-35 01:08:01
- Neil Rogan Ages 26-35 01:08:04
- Josie Anderson Ages 26-35 01:08:13
- Dec Hoey Ages 26-35 01:08:17
- Hannah Cockburn Ages 26-35 01:08:17
- Lee Fountain Ages 26-35 01:08:23
- Emily Crook Ages 26-35 01:08:29
- Abbie Howcroft Ages 26-35 01:08:32
- Beckie Mather Ages 26-35 01:08:32
- Lauren Shirley Ages 26-35 01:08:34
- Rachael Macsymons Ages 26-35 01:08:44
- James Hornby Ages 26-35 01:08:46
- Adam Coldwell Ages 26-35 01:08:47
- Ryan Lea Ages 26-35 01:09:09
- Emma Haworth Ages 26-35 01:09:10
- Mollie Dodd Ages 26-35 01:09:12
- Alicia Ward Ages 26-35 01:09:13
- Ciaran Docherty Ages 26-35 01:09:15
- Declan Brown Ages 26-35 01:09:15
- Jason Balfour Ages 26-35 01:09:37
- Sean Gallagher Ages 26-35 01:09:40
- Laura Talbot Ages 26-35 01:09:58
- Agata Fedunkow Ages 26-35 01:10:44
- Rachael Hanby Ages 26-35 01:10:55
- Harri Summers Ages 26-35 01:11:31
- Hayley Braithwaite Ages 26-35 01:11:36
- Kathryn Cosh Ages 26-35 01:11:59
- Alex Buirds Ages 26-35 01:12:07
- Liam Barratt Ages 26-35 01:12:21
- Thomas Braithwaite Ages 26-35 01:12:27
- Gemma Lannantuoni Ages 26-35 01:12:45
- Jyvan Rey Sabayo Ages 26-35 01:13:02
- Rosemary Spencer Ages 26-35 01:13:02
- Edward Kilner Ages 26-35 01:13:02
- Lauren Towey Ages 26-35 01:13:05
- Elliot Parish Ages 26-35 01:13:05
- Nicholas Johnson Ages 26-35 01:13:05
- Katie Pauline Huggon Ages 26-35 01:13:13
- Holly Hughes Ages 26-35 01:13:33
- Kelly Birnie Ages 26-35 01:13:42
- Charlotte Baker Ages 26-35 01:13:45
- Luke Barkhuizen Ages 26-35 01:14:04
- Kirsty Holland Ages 26-35 01:14:07
- Antonio Alyzza Ages 26-35 01:14:14
- Emma Williamson Ages 26-35 01:14:28
- Chelsea Croxall Ages 26-35 01:15:03
- Viola Signejeva Ages 26-35 01:15:06
- Kim Langley Ages 26-35 01:15:33
- Abigail Webster Ages 26-35 01:15:50
- Max Webster Ages 26-35 01:15:50
- Mel Harrison Ages 26-35 01:15:57
- Alex Blackman Ages 26-35 01:16:23
- Rachael Minnis Ages 26-35 01:16:25
- Tanya Newton Ages 26-35 01:16:47
- Hayley Dyson Ages 26-35 01:16:51
- Sophie Midgley Ages 26-35 01:16:58
- Kirsten Bechard Ages 26-35 01:17:11
- Nicola Howard Ages 26-35 01:17:20
- Vicki Murray Ages 26-35 01:17:24
- Lou Warren Ages 26-35 01:17:40
- Emma Gawthorpe Ages 26-35 01:17:42
- Kirsty Whitehead Ages 26-35 01:18:00
- Emily Darbyshire Ages 26-35 01:18:05
- Joseph Birch Ages 26-35 01:18:10
- Nicolle Howie Ages 26-35 01:18:14
- Samantha Mortimer Ages 26-35 01:18:27
- Abbie Duncan Ages 26-35 01:18:46
- Michelle Banner Ages 26-35 01:19:11
- Daryl-Ann Grimshaw Ages 26-35 01:19:41
- Emma Mclellan Ages 26-35 01:19:57
- Hannah Critchley Ages 26-35 01:19:57
- Helen Pyper Ages 26-35 01:20:12
- Storm Hunt Ages 26-35 01:20:29
- Sarah Taylor Ages 26-35 01:20:38
- Natalie Westwell Ages 26-35 01:20:59
- Owen Bleakley Ages 26-35 01:21:40
- Jemma Jones Ages 26-35 01:21:43
- Lucy Askew Ages 26-35 01:22:08
- Paige Ellwood Ages 26-35 01:22:17
- Bria Anderson Ages 26-35 01:22:21
- Lauren Dugdale Ages 26-35 01:22:54
- Joey Kennedy Ages 26-35 01:23:01
- Kirsty Norgan Ages 26-35 01:23:11
- Chelsey Frankle Ages 26-35 01:23:20
- Anoushka Sole Ages 26-35 01:23:20
- Courtney White Ages 26-35 01:23:35
- Lauren Newsham Ages 26-35 01:23:54
- Rebecca Robinson Ages 26-35 01:24:04
- Beth Kerr Ages 26-35 01:24:37
- Felicity Gawthrope Ages 26-35 01:25:23
- Chloe Ozkan Ages 26-35 01:25:37
- Jessie Crook Ages 26-35 01:26:04
- Alison Kellett Ages 26-35 01:26:17
- Matthew Leeson Ages 26-35 01:26:43
- Natalie Yates Ages 26-35 01:28:27
- Rebecca Broadhurst Ages 26-35 01:29:04
- Chelsea Smith Ages 26-35 01:29:12
- Curtis Smith Ages 26-35 01:29:12
- Renee Brown Ages 26-35 01:29:18
- Rachael Hart Ages 26-35 01:29:31
- Sophie Oldcorn Ages 26-35 01:29:31
- Lewis Walsh Ages 26-35 01:29:58
- Devon Walker Ages 26-35 01:30:03
- Rebecca Nowell Ages 26-35 01:31:19
- Adam Vickery Ages 26-35 01:31:33
- Katie Jenkins Ages 26-35 01:31:54
- Kayleigh Stanton Ages 26-35 01:34:07
- Callum Sharples Ages 26-35 01:34:07
- Ramkumar Sivasubramaniam Ages 26-35 01:34:43
- Sarah Renton Ages 26-35 01:36:44
- Keeley Robinson Ages 26-35 01:37:03
- Sophie Oakley Ages 26-35 01:37:19
- Sarah Boniface Ages 26-35 01:37:48
- Charlotte Read Ages 26-35 01:38:41
- Laurie Taylor Ages 26-35 01:38:57
- Andy James Ages 26-35 01:39:01
- Jo Hudson Ages 26-35 01:39:16
- Hannah Rees Ages 26-35 01:39:19
- Samantha Richardson Ages 26-35 01:41:23
- Ashley Richardson Ages 26-35 01:41:24
- El Asquith Ages 26-35 01:45:14
- Georgina Yu Ages 26-35 01:55:15
- (2nd) James Greenaway Ages 36-45 00:34:33
- (3rd) John Townsend Ages 36-45 00:35:02
- Joe Rutland Ages 36-45 00:37:38
- Rob Hegarty Ages 36-45 00:37:49
- James Dyson Ages 36-45 00:37:53
- Chris Haines Ages 36-45 00:39:13
- Darren Gargate Ages 36-45 00:39:34
- Stuart Ford Ages 36-45 00:39:43
- Phil Morris Ages 36-45 00:39:51
- Leslie Cornwall Ages 36-45 00:39:54
- Martin Southworth Ages 36-45 00:40:00
- Edward James Ages 36-45 00:40:21
- Thomas Mckenna Ages 36-45 00:40:50
- Ian Cock Ages 36-45 00:40:50
- Robert Hayes Ages 36-45 00:40:54
- Peter Stambridge Ages 36-45 00:40:55
- David Sargent Ages 36-45 00:41:37
- Mark Oldham Ages 36-45 00:41:39
- Richard Addison Ages 36-45 00:42:08
- Ciaran Donnelly Ages 36-45 00:42:38
- Adrian Hogg Ages 36-45 00:42:46
- Andrew Taylor Ages 36-45 00:43:07
- Stuart Mulrooney Ages 36-45 00:43:20
- Dan Holmes Ages 36-45 00:43:30
- Alistair Marland Ages 36-45 00:44:02
- Dean Larkin Ages 36-45 00:44:05
- Chris Dobson Ages 36-45 00:44:13
- James Bailey Ages 36-45 00:44:19
- Shaun Turner Ages 36-45 00:44:21
- (3rd) Lisa England Ages 36-45 00:44:22
- Yolanda Howorth Ages 36-45 00:44:23
- Nick Harrison Ages 36-45 00:44:39
- Ashleigh Cowell Ages 36-45 00:44:47
- Thomas Howarth Ages 36-45 00:44:59
- Joseph Tyldesley Ages 36-45 00:45:04
- Ella Green Ages 36-45 00:46:19
- Fraser Tidman Ages 36-45 00:47:06
- Sam Clayton Ages 36-45 00:47:08
- Ellen Mclachlan Ages 36-45 00:47:26
- Nick Houten Ages 36-45 00:47:37
- Edward Binns Ages 36-45 00:47:39
- Thomas Blockeel Ages 36-45 00:47:42
- Chris Bluck Ages 36-45 00:47:53
- Carl Eaves Ages 36-45 00:48:08
- Ryan Bedford Ages 36-45 00:48:08
- Stuart Foster Ages 36-45 00:48:11
- Billy Duckworth Ages 36-45 00:48:18
- Samantha Stringer Ages 36-45 00:48:44
- Michael Pearce Ages 36-45 00:48:44
- Sarah Bracewell Ages 36-45 00:48:45
- Simon Jones Ages 36-45 00:48:51
- Alex Overy Ages 36-45 00:49:08
- Natalie Mulrooney Ages 36-45 00:49:10
- Dean Wall Ages 36-45 00:49:11
- Jonathan Doyle Ages 36-45 00:49:19
- Caroline Stainton Ages 36-45 00:49:21
- Izabela Brylew Ages 36-45 00:49:43
- Jack Nicholls Ages 36-45 00:49:44
- Gareth Pugsley Ages 36-45 00:49:45
- Anna Wolfendale Ages 36-45 00:49:56
- Adam Holbrook Ages 36-45 00:49:58
- Damian Holdsworth Ages 36-45 00:50:00
- Andrew Willingham Ages 36-45 00:50:03
- James Porter Ages 36-45 00:50:08
- Alan Edgar Ages 36-45 00:50:27
- Michael Heyes Ages 36-45 00:50:39
- Miklel Tchobanian Ages 36-45 00:50:42
- Paul Woolford Ages 36-45 00:51:02
- Jasper Richardson Ages 36-45 00:51:11
- Chris Eastwood Ages 36-45 00:51:23
- George Ward Ages 36-45 00:51:31
- Mark Langley Ages 36-45 00:51:32
- Duane Hilton Ages 36-45 00:51:32
- Rob Garstang Ages 36-45 00:51:37
- Iain Cookney Ages 36-45 00:51:38
- Christian Dickson Ages 36-45 00:51:39
- Chris Sumner Ages 36-45 00:51:42
- Adrian Watkin Ages 36-45 00:51:43
- Dean Bates Ages 36-45 00:51:44
- Andrew Balderson Ages 36-45 00:51:44
- Amy Popland Ages 36-45 00:51:56
- Mark Thornton Ages 36-45 00:51:57
- Matthew Bracewell Ages 36-45 00:52:02
- Nick Long Ages 36-45 00:52:25
- Gary Holt Ages 36-45 00:52:30
- Nicholas Taylor Ages 36-45 00:52:35
- Emma Ibbotson Ages 36-45 00:52:36
- Amanda Shockledge Ages 36-45 00:52:45
- Matt Lister Ages 36-45 00:52:47
- Sarah Smith Ages 36-45 00:52:56
- Gareth Jackson Ages 36-45 00:52:57
- Neill Fraser Ages 36-45 00:53:00
- Jason Sinclair Ages 36-45 00:53:01
- Daniel Martino Ages 36-45 00:53:10
- Adam Ormerod Ages 36-45 00:53:16
- Katie Broome Ages 36-45 00:53:25
- Gareth Betts Ages 36-45 00:53:26
- Dan Reidy Ages 36-45 00:53:29
- Carl Williamson Ages 36-45 00:53:32
- Kimberley Gough Ages 36-45 00:53:33
- Pete Montgomery Ages 36-45 00:53:47
- Christopher Glen-Bott Ages 36-45 00:53:55
- Natalie Croft Ages 36-45 00:54:03
- Samantha Byrom Ages 36-45 00:54:06
- Thomas Mckone Ages 36-45 00:54:16
- Kyle Martyn-Clark Ages 36-45 00:54:37
- Damian Evans Ages 36-45 00:54:43
- Wayne Brewster Ages 36-45 00:54:57
- Steven Mallon Ages 36-45 00:55:18
- John Thomson Ages 36-45 00:55:22
- Lee Brewster Ages 36-45 00:55:22
- Darren Vintner Ages 36-45 00:55:27
- Daniel Fernandes Ages 36-45 00:55:35
- Adam Fell Ages 36-45 00:55:41
- Nathan Boddy Ages 36-45 00:55:50
- Andy Flanagan Ages 36-45 00:55:51
- Robert Hadden Ages 36-45 00:56:16
- Aled Jones Ages 36-45 00:56:30
- Genna Holmes Ages 36-45 00:56:42
- Danny Powell Ages 36-45 00:56:46
- William Wild Ages 36-45 00:56:55
- Andrew Tattersall Ages 36-45 00:57:04
- Michael Geary Ages 36-45 00:57:06
- Leanne Barrot Ages 36-45 00:57:09
- Ross Westwell Ages 36-45 00:57:13
- Aaron Elder Ages 36-45 00:57:16
- Paul Howorth Ages 36-45 00:57:17
- James Lawton Ages 36-45 00:57:18
- Marc Broome Ages 36-45 00:57:19
- Ben Scowcroft Ages 36-45 00:57:19
- Kerry Vintner Ages 36-45 00:57:19
- Luke Reid Ages 36-45 00:57:21
- Laura Halstead Ages 36-45 00:57:21
- Ric Spencer Ages 36-45 00:57:21
- Tanya Powell Ages 36-45 00:57:25
- Joven Manalo Ages 36-45 00:57:32
- Craig Farmer Ages 36-45 00:57:35
- Chris Gibson Ages 36-45 00:57:35
- Mark Knowles Ages 36-45 00:57:39
- Chris Hirst Ages 36-45 00:57:40
- Antony Slack Ages 36-45 00:57:43
- Melissa Maddison Ages 36-45 00:57:45
- Hollie Wilkinson Ages 36-45 00:57:46
- Mat Mclellan Ages 36-45 00:57:50
- Charlotte Hudson Ages 36-45 00:57:53
- Helen Donald Ages 36-45 00:57:57
- Kate Wilks Ages 36-45 00:58:16
- Philip Grice Ages 36-45 00:58:19
- Nicola Murray Ages 36-45 00:58:22
- Helen Jordan Ages 36-45 00:58:24
- Rebecca Jones Ages 36-45 00:58:36
- Martyn Holt Ages 36-45 00:58:37
- Carly Edgar Ages 36-45 00:58:43
- Victoria Rees Ages 36-45 00:58:47
- Claudia Allen Ages 36-45 00:58:53
- Erica Ball Ages 36-45 00:58:54
- Lynsey Rees Ages 36-45 00:59:09
- Michelle Bradford Ages 36-45 00:59:15
- Vicky Norman Ages 36-45 00:59:24
- Steve Biss Ages 36-45 00:59:24
- Graham Lee Ages 36-45 00:59:24
- Adam Hutley Ages 36-45 00:59:26
- Samantha Wolfendale Ages 36-45 00:59:28
- Chris Hardy Ages 36-45 00:59:29
- Sarah Porter Ages 36-45 00:59:40
- Stacey Hardy Ages 36-45 00:59:47
- Celia Uttley Ages 36-45 00:59:51
- David Perry Ages 36-45 00:59:56
- Scott Gowland Ages 36-45 01:00:09
- Rachael Burns Ages 36-45 01:00:11
- Kurt Broadbent Ages 36-45 01:00:12
- Angela Cruse Ages 36-45 01:00:16
- Terri Greenwood Ages 36-45 01:00:19
- Fida Ul-Haq Ages 36-45 01:00:20
- Michael Openshaw Ages 36-45 01:00:22
- Sam Goudie Ages 36-45 01:00:27
- Michelle Morgan Ages 36-45 01:00:30
- Mario Boccaccio Ages 36-45 01:00:39
- Jane Green Ages 36-45 01:00:45
- Andy Green Ages 36-45 01:00:46
- Kate Smith Ages 36-45 01:00:48
- Scott Smith Ages 36-45 01:00:49
- Jennifer Lees Ages 36-45 01:00:53
- Ruth Wild Ages 36-45 01:00:56
- Samantha Parker Ages 36-45 01:00:59
- Alison Jones Ages 36-45 01:01:01
- Lisa Footman Ages 36-45 01:01:05
- Marzena Tomas-Rozycka Ages 36-45 01:01:07
- Laura Watson Ages 36-45 01:01:07
- Mike Phasey Ages 36-45 01:01:09
- Anthony Bradley Ages 36-45 01:01:09
- Fiona Lynch Ages 36-45 01:01:22
- Jamie Evill Ages 36-45 01:01:27
- Jonnie Shaw Ages 36-45 01:01:34
- Katie Atkinson Ages 36-45 01:01:40
- Chris Maughan Ages 36-45 01:01:55
- Sara Gibson Ages 36-45 01:01:58
- Laura Singleton Ages 36-45 01:02:00
- Christopher Grimshaw Ages 36-45 01:02:08
- Jo Johnstonne Ages 36-45 01:02:21
- Craig Taylor Ages 36-45 01:02:24
- Richard Wolfendale Ages 36-45 01:02:34
- Kat Sellers Ages 36-45 01:02:49
- Christopher Tweedie Ages 36-45 01:02:51
- Rebecca Shaw Ages 36-45 01:02:57
- Matt Eaton Ages 36-45 01:02:58
- Lorna Kelly Ages 36-45 01:03:12
- Ian Muncaster Ages 36-45 01:03:19
- Michelle Reynolds Ages 36-45 01:03:29
- Tom Smalley Ages 36-45 01:03:29
- Ryan Sissons Ages 36-45 01:03:35
- Michelle Walker Ages 36-45 01:03:36
- Victoria Birkwood-Hadden Ages 36-45 01:03:36
- Kelly Jobes Ages 36-45 01:03:42
- Katia Nelligan Ages 36-45 01:03:50
- Diane Evans Ages 36-45 01:03:55
- Victoria Thompson Ages 36-45 01:04:03
- Melanie De-More Ages 36-45 01:04:04
- Mary Wilson Ages 36-45 01:04:05
- Kerry Walker Ages 36-45 01:04:06
- Nicola Corsby Ages 36-45 01:04:13
- Mark Hadfield Ages 36-45 01:04:14
- Heather Moyle Ages 36-45 01:04:15
- Lyndsey Westhead Ages 36-45 01:04:20
- Ben Jones Ages 36-45 01:04:22
- Sheona Hudson Ages 36-45 01:04:26
- Sally Jones Ages 36-45 01:04:26
- Crystal Sutcliffe Ages 36-45 01:04:28
- Rachael Cull Ages 36-45 01:04:28
- Chrissie Davies Ages 36-45 01:04:29
- Helen Shanab Ages 36-45 01:04:29
- Adam Sewell Ages 36-45 01:04:33
- Lauran Cook Ages 36-45 01:04:34
- Adam Rowe Ages 36-45 01:04:45
- Andrew Walker Ages 36-45 01:04:53
- Christopher Cassidy Ages 36-45 01:05:00
- Charlie Cookson Ages 36-45 01:05:15
- Antony Jarvis Ages 36-45 01:05:21
- Craig Dickinson Ages 36-45 01:05:23
- Frazer Prii Ages 36-45 01:05:38
- Liam Donovan Ages 36-45 01:05:42
- Donna O'connor Ages 36-45 01:05:43
- Julie Robinson Ages 36-45 01:05:43
- Lee Malliband Ages 36-45 01:05:44
- Frankie Baxter-Connolly Ages 36-45 01:05:46
- Zoe Cooper Ages 36-45 01:05:46
- Robert Mclellan Ages 36-45 01:05:47
- Aimee Singleton Ages 36-45 01:05:48
- Carly Golbourn Ages 36-45 01:05:48
- Rebecca Gray Ages 36-45 01:05:48
- Caroline Dempsey Ages 36-45 01:05:53
- Becky Davies Ages 36-45 01:06:13
- Nebojsa Dervisevic Ages 36-45 01:06:16
- Lindsay Heyes Ages 36-45 01:06:23
- Timothy Boulton Ages 36-45 01:06:41
- Craig Orritt Ages 36-45 01:06:46
- Claire Gibson Ages 36-45 01:06:59
- Caroline Costello Ages 36-45 01:06:59
- Debbie Rainford Ages 36-45 01:07:00
- Michelle Dickinson Ages 36-45 01:07:01
- Dan Sawyer Ages 36-45 01:07:02
- Tracy Davis Ages 36-45 01:07:04
- Hannah Doyle Ages 36-45 01:07:19
- Kate Gornall Ages 36-45 01:07:21
- Kirsty Scammell Ages 36-45 01:07:21
- Christye Sheedy Ages 36-45 01:07:41
- Michael Sheedy Ages 36-45 01:07:43
- Sophie Barton Ages 36-45 01:07:45
- Chris Blundell Ages 36-45 01:07:46
- Simone Howe Ages 36-45 01:07:51
- Tracy Wild Ages 36-45 01:07:53
- Samantha Kalinski Ages 36-45 01:07:56
- Nicki Dyson Ages 36-45 01:08:00
- Steven Wenzel Ages 36-45 01:08:04
- Amy Parker Ages 36-45 01:08:04
- Jonathan Hughes Ages 36-45 01:08:09
- Karen Elliott Ages 36-45 01:08:19
- William Elliott Ages 36-45 01:08:21
- Nicola Malliband Ages 36-45 01:08:29
- Patrick Blencowe Ages 36-45 01:08:30
- Rebecca Courtney Ages 36-45 01:08:30
- Ashley Atkinson Ages 36-45 01:08:32
- Christopher Davenport Ages 36-45 01:08:34
- Jessica Guglielmetti Ages 36-45 01:08:38
- Amy Gandy Ages 36-45 01:08:38
- Emma Dickinson Ages 36-45 01:08:43
- Lisa Twist Ages 36-45 01:08:44
- Cat Bond Ages 36-45 01:08:47
- Jon Davis Ages 36-45 01:08:53
- Peter Johnson Ages 36-45 01:08:53
- Jennifer Willman Ages 36-45 01:08:54
- Kersti Prii Ages 36-45 01:09:03
- Jodie Greenwood Ages 36-45 01:09:11
- Lorna Pickup Ages 36-45 01:09:19
- Isobel Lowe Ages 36-45 01:09:21
- Jennifer Burrough Ages 36-45 01:09:23
- James Fay Ages 36-45 01:09:34
- Charlotte Pacholczak Ages 36-45 01:09:34
- Rachel Sinclair Ages 36-45 01:09:42
- Claire Higgins Ages 36-45 01:09:43
- John Garnett Ages 36-45 01:09:44
- Rebecca Taylor Ages 36-45 01:09:46
- Emma Lambert Ages 36-45 01:09:56
- Charlotte Bingham Brindle Ages 36-45 01:10:07
- Sally Mcglynn Ages 36-45 01:10:16
- Ellie Jackson Ages 36-45 01:10:19
- Will Rainford Ages 36-45 01:10:23
- Jill Murray Ages 36-45 01:10:56
- Dee-Marie Talbott Ages 36-45 01:10:57
- Louise Craven Ages 36-45 01:11:01
- Lucy Turner Ages 36-45 01:11:01
- Kate Rayson Ages 36-45 01:11:08
- Colin Robertson Ages 36-45 01:11:10
- Joanna Jablonskia Ages 36-45 01:11:18
- Claire Watts Ages 36-45 01:11:29
- Louise Chennells Ages 36-45 01:11:33
- Julie Pethick Ages 36-45 01:11:39
- Peta Howson Ages 36-45 01:11:39
- Asher Ayres Ages 36-45 01:11:39
- Daniel Critchley Ages 36-45 01:11:55
- Jade Simpson Ages 36-45 01:11:57
- Gemma Harrison Ages 36-45 01:12:11
- Laura Middleton Ages 36-45 01:12:17
- Cristina Salvatore Ages 36-45 01:12:26
- Stacey Berry Ages 36-45 01:12:42
- Donna Fell Ages 36-45 01:12:45
- Jody Palmer Ages 36-45 01:12:46
- Michelle Prescott Ages 36-45 01:12:47
- Paul Rothwell Ages 36-45 01:12:48
- Martin Doyle Ages 36-45 01:12:53
- Penny King Ages 36-45 01:12:55
- Amy Grimshaw Ages 36-45 01:13:03
- Lee Meakin Ages 36-45 01:13:07
- Matthew Armistead Ages 36-45 01:13:19
- Jason Gali Ages 36-45 01:13:21
- Helen Cheung Ages 36-45 01:13:28
- Ben Hughes Ages 36-45 01:13:34
- Gillian Curtis Ages 36-45 01:13:36
- Jenn Lomax Ages 36-45 01:13:47
- Nicola Carter Ages 36-45 01:14:07
- Sheleen Armstrong Ages 36-45 01:14:10
- Sally Hodgson Ages 36-45 01:14:10
- Chloe Andrews Ages 36-45 01:14:12
- Paul Beckwith Ages 36-45 01:14:29
- Hayley Natasha Ages 36-45 01:14:31
- Andrew Pickup Ages 36-45 01:14:44
- Laura Higgins Ages 36-45 01:14:46
- Terru Willmer Ages 36-45 01:14:55
- Wendy Livesey Ages 36-45 01:14:56
- David Binns Ages 36-45 01:14:57
- Laura Travena Ages 36-45 01:14:59
- Joanne Lindsay Ages 36-45 01:15:01
- Gemma Lonsdale Ages 36-45 01:15:12
- Amy Roberts Ages 36-45 01:15:17
- Terri Greenwood Ages 36-45 01:15:25
- Sarah Mccutcheon Ages 36-45 01:15:47
- Gregory Crocombe Ages 36-45 01:15:51
- Marika Pacholewicz Ages 36-45 01:15:54
- Emma Quinn Ages 36-45 01:15:54
- Victoria West Ages 36-45 01:16:07
- Amy Chambers Ages 36-45 01:16:07
- Abi Green Ages 36-45 01:16:23
- Sara Zammutt Ages 36-45 01:16:34
- Gemma Hayler Ages 36-45 01:16:47
- Nic Marlow Ages 36-45 01:17:12
- Cathy Hodgson Ages 36-45 01:17:13
- Gerard Campbell Ages 36-45 01:17:17
- Agnieszka Idzior Ages 36-45 01:17:18
- Fiona Jones Ages 36-45 01:17:27
- Paul Parkes Ages 36-45 01:17:40
- Stephanie Speak Ages 36-45 01:17:40
- Rachel Wallace-Dand Ages 36-45 01:17:57
- Lorraine Poppleton Ages 36-45 01:18:06
- Vikki Nelson Ages 36-45 01:18:33
- Vicki Steele Ages 36-45 01:18:40
- Elkie Pedder Ages 36-45 01:18:47
- Hannah Dale Ages 36-45 01:18:54
- Christian Sills Ages 36-45 01:19:06
- Paula Sills Ages 36-45 01:19:06
- Michelle Palffy Ages 36-45 01:19:41
- Donna Oilier Ages 36-45 01:20:04
- Chelsea Robertson Ages 36-45 01:20:45
- Catherine Mccullough Ages 36-45 01:20:50
- Kristina Penny Ages 36-45 01:20:53
- Sam Taylor Ages 36-45 01:20:58
- Annie Hargreaves Ages 36-45 01:21:08
- Ricky Eagle Ages 36-45 01:21:31
- Rebecca Ferguson Ages 36-45 01:21:54
- Zoe Sykes Ages 36-45 01:21:57
- Jen Buckingham Ages 36-45 01:21:59
- Jenny Dickens Ages 36-45 01:22:21
- Jen Peacock Ages 36-45 01:22:30
- Sam Cooper Ages 36-45 01:22:35
- Michelle Pitt Ages 36-45 01:23:04
- Elaine Aldous Ages 36-45 01:23:04
- Bagavathi Subramanian Ages 36-45 01:23:09
- Jessica Butterworth Ages 36-45 01:23:19
- Alison Pyper Ages 36-45 01:23:27
- Amy Oates Ages 36-45 01:23:58
- Debbie Newbury Ages 36-45 01:24:38
- Melanie Duckworth Ages 36-45 01:24:47
- Christine Bartlett Ages 36-45 01:24:53
- Alex Gawthrope Ages 36-45 01:25:23
- Kat Lang Ages 36-45 01:25:52
- Emma Inglis Ages 36-45 01:25:52
- Georgina Kingston Ages 36-45 01:25:57
- Karina Finlay Ages 36-45 01:26:09
- Helen Jackson Ages 36-45 01:27:24
- Kerry Gell Ages 36-45 01:27:40
- Emma Jackson Ages 36-45 01:28:06
- Caroline Mcauley Ages 36-45 01:28:21
- Josie Waldron Ages 36-45 01:30:50
- Megan Davies Ages 36-45 01:33:14
- Michael Roberts Ages 36-45 01:33:30
- Paul Khatri Ages 36-45 01:35:41
- Sara Livingston Ages 36-45 01:37:12
- Dionne Owen Ages 36-45 01:38:49
- Sarah Wilson Ages 36-45 01:38:55
- Cassandra Wharmby Ages 36-45 01:39:03
- Cheryl Cirillo Ages 36-45 01:42:42
- Lorna Bilsborrow Ages 36-45 01:46:53
- Cheile Norman Ages 36-45 01:47:11
- Karen Drop Ages 36-45 01:51:14
- Steph Walker Ages 36-45 01:55:05
- Chris Davies Ages 46-55 00:38:24
- John Mcilwham Ages 46-55 00:38:41
- Martin Herd Ages 46-55 00:38:50
- Steve Wilson Ages 46-55 00:39:46
- John Symons Ages 46-55 00:40:11
- Simon Hall Ages 46-55 00:40:52
- Simon Lawson Ages 46-55 00:41:26
- Paul Graham Ages 46-55 00:42:31
- Paul Beech Ages 46-55 00:43:50
- Paul Eaton Ages 46-55 00:44:15
- Dan Eyre Ages 46-55 00:44:19
- Shaun Malcolm Ages 46-55 00:44:41
- Ted Kirkham Ages 46-55 00:44:59
- David Wincott Ages 46-55 00:46:08
- Laura Rogers Ages 46-55 00:46:23
- Mark Whitehouse Ages 46-55 00:46:44
- Stu Maun Ages 46-55 00:47:18
- Matthew Miller Ages 46-55 00:47:22
- Craig Isherwood Ages 46-55 00:47:30
- Des Basterfield Ages 46-55 00:47:44
- Paul Rawcliffe Ages 46-55 00:47:50
- Tom Raybould Ages 46-55 00:47:54
- Christopher Kay Ages 46-55 00:48:21
- Darren Martin Ages 46-55 00:48:58
- Martin Shipway Ages 46-55 00:49:09
- John Cocker Ages 46-55 00:49:13
- Barrie Williams Ages 46-55 00:49:15
- Suzanne Leonard Ages 46-55 00:49:23
- David Stephenson Ages 46-55 00:49:25
- David Ellis Ages 46-55 00:49:44
- Omer Bacakoglu Ages 46-55 00:49:49
- James Wood Ages 46-55 00:49:53
- Robert Petch Ages 46-55 00:50:00
- Aaron Pouncy Ages 46-55 00:50:08
- Paul Martin Ages 46-55 00:50:38
- Filippo Ruscitti Ages 46-55 00:50:46
- Helen Hall Ages 46-55 00:51:05
- Graham Arnold Ages 46-55 00:51:33
- Scott Murphy Ages 46-55 00:51:51
- Rick Samuel's Ages 46-55 00:52:02
- John Wilkinson Ages 46-55 00:52:10
- Mark Bradley Ages 46-55 00:52:17
- Louise Stead Ages 46-55 00:52:26
- David Laird Ages 46-55 00:52:34
- Jennifer Kennedy Ages 46-55 00:52:40
- Shaun Singleton Ages 46-55 00:52:40
- Maria De'more Ages 46-55 00:52:41
- Craig Byrom Ages 46-55 00:52:49
- Michael Herbertson Ages 46-55 00:52:52
- James Ewing Ages 46-55 00:52:58
- Richard Dziegiel Ages 46-55 00:53:05
- Ian Handley Ages 46-55 00:53:16
- Vicki Godfrey Ages 46-55 00:53:37
- Steven Kenwright Ages 46-55 00:53:58
- Steve Moody Ages 46-55 00:54:19
- Alison Nuttall Ages 46-55 00:54:21
- Marc Dreslin Ages 46-55 00:54:37
- Jonathan Milton Ages 46-55 00:54:38
- Brett Stevens Ages 46-55 00:54:42
- Luke Helmn Ages 46-55 00:54:44
- Jonathan Faraday Ages 46-55 00:54:48
- Mark Curtis Ages 46-55 00:54:59
- Nicholas Fleet Ages 46-55 00:55:00
- Phil Milner Ages 46-55 00:55:02
- Paul Grundy Ages 46-55 00:55:07
- Damian Seaton Ages 46-55 00:55:10
- Craig Duffield Ages 46-55 00:55:22
- Alison Palmer Ages 46-55 00:55:29
- Paul Jackson Ages 46-55 00:55:38
- Suzanne Cardwell Ages 46-55 00:55:42
- Guy Harrison Ages 46-55 00:55:42
- Alison Hendley-Brookes Ages 46-55 00:55:57
- Su Quirk Ages 46-55 00:56:02
- Marcus Tai Ages 46-55 00:56:04
- Louise Fox Ages 46-55 00:56:06
- Jean Williams Ages 46-55 00:56:08
- Niall Rowan Ages 46-55 00:56:17
- Mark Hanlon Ages 46-55 00:56:17
- Karen Howorth Ages 46-55 00:56:31
- Dave Greene Ages 46-55 00:56:34
- James Sanderson Ages 46-55 00:56:46
- Louisa Porter Ages 46-55 00:57:02
- Gary Tate Ages 46-55 00:57:08
- Paul Cooke Ages 46-55 00:57:26
- Peter Lawless Ages 46-55 00:57:37
- Leanne Bluck Ages 46-55 00:57:42
- Gary Jones Ages 46-55 00:57:43
- Kathryn Chester Ages 46-55 00:57:49
- Katy Little Ages 46-55 00:57:53
- David Gregson Ages 46-55 00:58:05
- Neely Jillings Ages 46-55 00:58:07
- Matt Taylor Ages 46-55 00:58:18
- Lynnzee Martin Ages 46-55 00:58:24
- Mark Sergeant Ages 46-55 00:58:25
- Danielle Evans Ages 46-55 00:58:25
- Mari-Ann Farrell-Villalba Ages 46-55 00:58:38
- Rosie Johnson Ages 46-55 00:58:40
- Jane Brown Ages 46-55 00:58:51
- Sheree Coburn Ages 46-55 00:59:02
- Andrew Reid Ages 46-55 00:59:08
- Vikki Wrigley Ages 46-55 00:59:31
- Peter Wilmot Ages 46-55 00:59:38
- Mike Thompson Ages 46-55 00:59:46
- Dave Campbell Ages 46-55 00:59:47
- Stuart Cox Ages 46-55 00:59:53
- Kay Twist Ages 46-55 00:59:55
- David Warburton Ages 46-55 00:59:57
- Greg Ashworth Ages 46-55 01:00:08
- Stephen Bullen Ages 46-55 01:00:21
- Mark Singleton Ages 46-55 01:00:40
- Mark Peet Ages 46-55 01:00:45
- Robert Baldwin Ages 46-55 01:00:47
- David Clarkson Ages 46-55 01:00:50
- Gary Lees Ages 46-55 01:00:52
- Michael Banks Ages 46-55 01:00:59
- Clare Lavin Ages 46-55 01:01:12
- Simon Cox Ages 46-55 01:01:15
- Roger Balshaw Ages 46-55 01:01:27
- Peter Reid Ages 46-55 01:01:39
- Leigh Evans Ages 46-55 01:01:43
- Sarah Storey Ages 46-55 01:02:02
- Wendy Barratt Ages 46-55 01:02:07
- Alison Gilmore Ages 46-55 01:02:11
- Ian Lancaster Ages 46-55 01:02:13
- Roger Kaye Ages 46-55 01:02:18
- Simon Graham Ages 46-55 01:02:20
- Nicholas Frudd Ages 46-55 01:02:20
- Stephen Hargreaves Ages 46-55 01:02:25
- Anna Walsh Ages 46-55 01:02:40
- Marek Melnicak Ages 46-55 01:02:44
- Melissa Hogan Ages 46-55 01:02:53
- Claire Currie Ages 46-55 01:02:59
- Rick Pinches Ages 46-55 01:03:01
- Jane Curl Ages 46-55 01:03:02
- Rachael Mulholland Ages 46-55 01:03:04
- Kerry Muns Ages 46-55 01:03:18
- Melanie Ross Ages 46-55 01:03:19
- Natalie Westgate Ages 46-55 01:03:20
- Stuart Topping Ages 46-55 01:03:20
- Philip Allan Ages 46-55 01:03:22
- Dario Zorgniotti Ages 46-55 01:03:57
- Jill Ansell Ages 46-55 01:03:59
- Jane Ewing Ages 46-55 01:04:03
- Norfrey Almira Ages 46-55 01:04:05
- Philip Clark Ages 46-55 01:04:06
- Anthea Hughes Ages 46-55 01:04:07
- Helen Thompson Ages 46-55 01:04:18
- Lynda Mcmullen Ages 46-55 01:04:20
- Steven Gleeson Ages 46-55 01:04:37
- Susan Green Ages 46-55 01:04:47
- Sharron King Ages 46-55 01:04:52
- Jill Clowes Ages 46-55 01:05:07
- Karen Fleming Ages 46-55 01:05:12
- Anurag Sharma Ages 46-55 01:05:36
- David Stone Ages 46-55 01:05:37
- Lisa Kirkham Ages 46-55 01:05:45
- Gareth Chadwick Ages 46-55 01:05:46
- Shaz Whittaker Ages 46-55 01:05:49
- Sally Duffield Ages 46-55 01:05:51
- Steve Mulholland Ages 46-55 01:06:13
- David Bradford Ages 46-55 01:06:24
- Tracy Lawton Ages 46-55 01:06:29
- Martin Hudson Ages 46-55 01:06:33
- Lisa Dignan Ages 46-55 01:06:59
- Daniel Clifford Ages 46-55 01:07:01
- Chris Wright Ages 46-55 01:07:02
- Kathryn Butcher Ages 46-55 01:07:11
- Daniel Simm Ages 46-55 01:07:16
- Christopher Price Ages 46-55 01:07:18
- Guy Mason Ages 46-55 01:07:48
- Sheryl Punchard Ages 46-55 01:07:54
- Mike Welsh Ages 46-55 01:08:01
- Diane Boyce Ages 46-55 01:08:10
- Andi Edge Ages 46-55 01:08:12
- Helen Jenkins Ages 46-55 01:08:16
- Katrina Hill Ages 46-55 01:08:18
- Neil Richmond Ages 46-55 01:08:19
- Darren Unsworth Ages 46-55 01:08:20
- Elizabeth Stowell Ages 46-55 01:08:32
- Christopher Smith Ages 46-55 01:08:37
- Emma Geeson Ages 46-55 01:08:53
- Nicky Anderson-Shepherd Ages 46-55 01:09:00
- Mel Harling Ages 46-55 01:09:04
- Amanda Greenwood Ages 46-55 01:09:11
- Steve Fay Ages 46-55 01:09:34
- Alexander Pehckarev Ages 46-55 01:09:47
- Harvey Fitzpatrick Ages 46-55 01:10:14
- Susan Walker Ages 46-55 01:10:23
- Dawn Saunders Ages 46-55 01:10:24
- Graham Saunders Ages 46-55 01:10:24
- Clare Thomason Ages 46-55 01:10:45
- Stephen Burton Ages 46-55 01:10:58
- Lesley Mcgregor Ages 46-55 01:10:59
- Caroline Murphy Ages 46-55 01:11:04
- Jodie Thompson Ages 46-55 01:11:06
- Heidi Taylor Ages 46-55 01:11:20
- Natalie Mccombe Ages 46-55 01:11:24
- Ian Chadwick Ages 46-55 01:11:57
- Gary Elston Ages 46-55 01:12:01
- Nicola Chester Ages 46-55 01:12:01
- Nicola Pickess Ages 46-55 01:12:05
- John Jordan Ages 46-55 01:12:26
- Paula Howard Ages 46-55 01:12:27
- Claire Forrest Ages 46-55 01:12:39
- Paula Wright Ages 46-55 01:12:48
- Toro Wieland Ages 46-55 01:12:51
- Maggie Walsh Ages 46-55 01:12:54
- Mark Rees Ages 46-55 01:13:07
- Eliazabeth Wearden Ages 46-55 01:13:08
- Simon Oldnall Ages 46-55 01:13:34
- Rachael Darlington Ages 46-55 01:13:38
- Caroline Thompson Ages 46-55 01:13:42
- Karen Jackson Ages 46-55 01:13:45
- Rob Lomax Ages 46-55 01:13:47
- Liz Petch Ages 46-55 01:13:56
- Dan Martin Ages 46-55 01:14:50
- Steven Thornton Ages 46-55 01:14:53
- Amanda Barrow Ages 46-55 01:14:55
- Heidi Evans Ages 46-55 01:15:00
- Julie Douglas Ages 46-55 01:15:10
- Diane Mercer Ages 46-55 01:15:13
- Zo Taylor Ages 46-55 01:15:53
- Amanda Bowen Ages 46-55 01:15:54
- Jeanette Pope Ages 46-55 01:15:54
- Michael Higgins Ages 46-55 01:15:56
- William Clark Ages 46-55 01:16:16
- Clare Vintner Ages 46-55 01:16:28
- Lesley Robson Ages 46-55 01:16:30
- Clare Montgomery Ages 46-55 01:16:34
- Tracy Wood Ages 46-55 01:16:40
- Sharren Fitzpatrick Ages 46-55 01:17:11
- Ben Constable Ages 46-55 01:17:14
- Stephanie Thornton Ages 46-55 01:17:45
- Sarah Nortcliffe Ages 46-55 01:18:05
- Louise Ivell Ages 46-55 01:18:23
- Joy Mcphail Ages 46-55 01:18:24
- Claire Percival Ages 46-55 01:18:25
- Wendy Hope Ages 46-55 01:18:26
- Lindsay Odea Ages 46-55 01:18:46
- Rea Vogeli Ages 46-55 01:19:17
- Sharon Ternan Ages 46-55 01:19:24
- Simon Eccles Ages 46-55 01:19:26
- Adele Watson Ages 46-55 01:19:51
- Colin Watson Ages 46-55 01:19:51
- Nicola Harvey Ages 46-55 01:19:51
- Catherine Lloyd Ages 46-55 01:20:14
- Michael Flynn Ages 46-55 01:21:00
- Jessica Rose Ages 46-55 01:21:18
- Claire Gibb Ages 46-55 01:21:44
- Andrew Dodds Ages 46-55 01:21:51
- Sian Williams Ages 46-55 01:22:04
- Sharon Georghiou Ages 46-55 01:22:49
- Lisa Tomlinson Ages 46-55 01:23:00
- Greg Riley Ages 46-55 01:23:19
- Jenny Riley Ages 46-55 01:23:19
- Elizabeth Basterfield Ages 46-55 01:23:20
- Tim Iredale Ages 46-55 01:23:38
- Carena Heywood Ages 46-55 01:24:28
- Heather Bradley Tsopanoglou Ages 46-55 01:24:33
- Michelle Kerr Ages 46-55 01:24:37
- Michelle Kirkham Ages 46-55 01:24:42
- Lili Massey Ages 46-55 01:25:58
- Trisheena Zyda Ages 46-55 01:26:04
- Kerry Mcdaid Ages 46-55 01:28:05
- Lisa Jane Stockell Ages 46-55 01:28:06
- Jim Eberlin Ages 46-55 01:28:18
- Claire Deegan Ages 46-55 01:28:18
- Christina Wilson Ages 46-55 01:28:28
- Jason Young Ages 46-55 01:30:11
- Joanna Martyn-Clark Ages 46-55 01:30:41
- Lisa Hodkin Ages 46-55 01:31:03
- Sarah Torvell Ages 46-55 01:31:03
- Donna Finer Ages 46-55 01:31:54
- Melanie Mackereth Ages 46-55 01:32:09
- Alexandria Hao Ages 46-55 01:33:16
- Louise Halliday Ages 46-55 01:33:20
- Andrew Hall Ages 46-55 01:33:20
- Suzanne Binns Ages 46-55 01:33:20
- Michelle Braebaum Ages 46-55 01:34:04
- Lyndsey Pickworth Ages 46-55 01:34:05
- Andrew Southern Ages 46-55 01:38:49
- Rhian Aitken Ages 46-55 01:38:49
- Sara Hadfield Ages 46-55 01:38:59
- Tamara Cairney Ages 46-55 01:41:15
- Gary Hill Ages 46-55 01:41:15
- Lisa Blackburn Ages 46-55 01:42:42
- Tracy Smalley Ages 46-55 01:44:04
- Nikki Jackson Ages 46-55 01:44:05
- Amanda Murphy Ages 46-55 01:49:52
- Marie Grassie Ages 46-55 01:51:37
- Gary Newcombe Ages 46-55 01:51:37
- Tracy Newcombe Ages 46-55 01:51:37
- Martin Coulthurst Ages 56-65 00:40:28
- Carl Groome Ages 56-65 00:41:47
- Howard Jones Ages 56-65 00:42:01
- Ricky Wilson Ages 56-65 00:42:27
- Michael Bentley Ages 56-65 00:43:20
- Jason Barlow Ages 56-65 00:43:56
- Kevin Norman Ages 56-65 00:44:17
- Suzanne Gregory Ages 56-65 00:45:21
- Duncan Beattie Ages 56-65 00:45:56
- Stephen Rodwell Ages 56-65 00:46:51
- Andrew Boden Ages 56-65 00:46:52
- Grzegorz Miotk Ages 56-65 00:47:47
- Paul Kirkham Ages 56-65 00:47:59
- Des Cleary Ages 56-65 00:48:13
- Paul Sparrow Ages 56-65 00:48:14
- Andrew Dowdall Ages 56-65 00:48:52
- Leon Eldershaw Ages 56-65 00:49:16
- Shaun Taylor Ages 56-65 00:49:20
- Arthur Wilkinson Ages 56-65 00:49:31
- Martin Pickett Ages 56-65 00:49:54
- Keith Mooney Ages 56-65 00:49:58
- Andrew Would Ages 56-65 00:50:18
- Alison Bowden Ages 56-65 00:50:22
- Chris Allen Ages 56-65 00:50:38
- Deborah Moran Ages 56-65 00:51:08
- Philip Baron Ages 56-65 00:51:21
- Steve Turner Ages 56-65 00:51:30
- Paul Wilkinson Ages 56-65 00:51:36
- Simon Roberts Ages 56-65 00:51:42
- Ray Simpson Ages 56-65 00:52:32
- Allen Rawcliffe Ages 56-65 00:52:38
- Graeme Povall Ages 56-65 00:52:53
- Chris Odea Ages 56-65 00:52:53
- David Hughes Ages 56-65 00:53:04
- John Kell Ages 56-65 00:53:18
- Mark Scholes Ages 56-65 00:53:20
- Nicholas Kilroy Ages 56-65 00:53:31
- Tim Coyne Ages 56-65 00:53:38
- Dave Robson Ages 56-65 00:53:48
- Ian Mccune Ages 56-65 00:53:50
- Finlay Mccalman Ages 56-65 00:53:51
- Andrew Duffy Ages 56-65 00:53:57
- Helen Morris Ages 56-65 00:54:16
- Debbie Bullough Ages 56-65 00:54:35
- Steve Thompson Ages 56-65 00:54:40
- Steven Livesey Ages 56-65 00:54:48
- Kevin Dowey Ages 56-65 00:55:23
- Barbara Astle Ages 56-65 00:55:26
- Paul Mcallister Ages 56-65 00:55:39
- Keith Mitford Ages 56-65 00:55:50
- Robert Danson Ages 56-65 00:55:52
- Trevor Dean Ages 56-65 00:56:09
- Gary Moore Ages 56-65 00:56:11
- Brian Ward Ages 56-65 00:56:22
- Kwok Keung Lau Ages 56-65 00:56:32
- Darryl Lynden Ages 56-65 00:56:33
- Stephen Booth Ages 56-65 00:56:34
- Christopher Bligh Ages 56-65 00:56:42
- John Street Ages 56-65 00:57:24
- Debbie Brooks Ages 56-65 00:57:28
- Mike Bird Ages 56-65 00:57:32
- Andrew Moore Ages 56-65 00:57:51
- Chris Eley Ages 56-65 00:58:06
- Chris Metcalfe Ages 56-65 00:58:06
- Michael Parkinson Ages 56-65 00:58:07
- Paul Odonoghue Ages 56-65 00:58:13
- Wendy Haydock Ages 56-65 00:58:32
- Vicki Perplus Ages 56-65 00:58:37
- Howard Naylor Ages 56-65 00:58:44
- Mike Vince Ages 56-65 00:58:49
- Janine Denney Ages 56-65 00:58:59
- Paul Morris Ages 56-65 00:59:15
- Brian Farish Ages 56-65 00:59:26
- Janice Christian Ages 56-65 00:59:33
- Nicky Kippax Ages 56-65 00:59:36
- David Sheard Ages 56-65 00:59:49
- Steve Twist Ages 56-65 00:59:55
- Dave Wilson Ages 56-65 01:00:06
- Yvonne Eaves Ages 56-65 01:00:09
- Peter Cobb Ages 56-65 01:00:13
- Billy Smith Ages 56-65 01:00:34
- Simon Reynoldson Ages 56-65 01:00:35
- Andrea Roberts Ages 56-65 01:01:02
- Ant Royle Ages 56-65 01:01:07
- Karen Winter Ages 56-65 01:01:32
- Selina Hubble Ages 56-65 01:01:36
- Stephen Coyle Ages 56-65 01:01:46
- Mark Spencer Ages 56-65 01:01:50
- Andrew Woods Ages 56-65 01:02:02
- Ray Cottam Ages 56-65 01:02:11
- David Swarbrick Ages 56-65 01:02:16
- Joe Ashworth Ages 56-65 01:02:24
- Stephen Jones Ages 56-65 01:02:30
- Steve Fidler Ages 56-65 01:02:36
- Jason Diss Ages 56-65 01:02:40
- Andrew Upton-Ford Ages 56-65 01:02:55
- Steve Dunn Ages 56-65 01:03:34
- Colin Denney Ages 56-65 01:03:37
- Lynn Johnston Ages 56-65 01:03:43
- James Silcock Ages 56-65 01:03:47
- Jane Pickett Ages 56-65 01:03:51
- Lee Taylor Ages 56-65 01:03:51
- Mike Pollard Ages 56-65 01:03:55
- David Carleton Ages 56-65 01:03:57
- Emma Green Ages 56-65 01:04:00
- John Glaister Ages 56-65 01:04:03
- Shaun Haynes Ages 56-65 01:04:05
- Dawn Simmons Ages 56-65 01:04:09
- Lynne Barker Ages 56-65 01:04:15
- Mandy Gibson Ages 56-65 01:04:30
- Declan Sheridan Ages 56-65 01:04:33
- Maggie Entwistle Ages 56-65 01:04:35
- Nicole Boyce Ages 56-65 01:04:40
- Del Marshall Ages 56-65 01:04:45
- Alan Whiteley Ages 56-65 01:04:46
- Peter Jack Ages 56-65 01:05:20
- Linda Dyson Ages 56-65 01:05:28
- Debra Reid Ages 56-65 01:05:35
- Graeme Hall Ages 56-65 01:05:46
- Christine Parkinson Ages 56-65 01:05:49
- Martina Hayden Ages 56-65 01:05:51
- Nigel Gregory Ages 56-65 01:05:53
- Sharon Nolan Ages 56-65 01:06:31
- Michael Seitler Ages 56-65 01:06:44
- David Lawrence Ages 56-65 01:06:47
- Linda Walker Ages 56-65 01:06:54
- Sharon Hacking Ages 56-65 01:07:03
- Mark Nuttall Ages 56-65 01:07:18
- Mark Reynolds Ages 56-65 01:07:29
- Annette Wilson Ages 56-65 01:07:35
- Mandie Schofield Ages 56-65 01:07:44
- Christopher Hulme Ages 56-65 01:07:46
- Barb Stephenson Ages 56-65 01:07:59
- Paul Todd Ages 56-65 01:08:08
- Stephen Brown Ages 56-65 01:08:11
- Barbara Mead-Mason Ages 56-65 01:08:42
- Carrie Courtney Ages 56-65 01:08:44
- Stephen Stockell Ages 56-65 01:09:02
- Rob Street Ages 56-65 01:09:13
- Robert Owen Ages 56-65 01:09:46
- Angela Bickerstaffe Ages 56-65 01:10:00
- Janine Parkinson Ages 56-65 01:10:10
- Andrew Lang Ages 56-65 01:10:28
- Mark Mitchell Ages 56-65 01:10:37
- Jill Ritchie Ages 56-65 01:11:00
- Edward Mccarthy Ages 56-65 01:11:04
- Simon Hall Ages 56-65 01:13:01
- Tracy Rodgers Ages 56-65 01:13:30
- Ian Williams Ages 56-65 01:13:35
- Tracey Pierce Ages 56-65 01:13:38
- Julie Cruse Ages 56-65 01:13:43
- Sally Aslen Ages 56-65 01:13:44
- Winston Piper Ages 56-65 01:13:48
- James Gilmour Ages 56-65 01:14:26
- Nicola Bowden Ages 56-65 01:15:02
- Mandi Barrow Ages 56-65 01:15:09
- John Pal Ages 56-65 01:15:41
- Tracy Lee Balmer Ages 56-65 01:16:02
- Pam Sumner Ages 56-65 01:17:09
- Susan Rainford Ages 56-65 01:17:23
- Berni Ashworth Ages 56-65 01:17:39
- Heather Young Ages 56-65 01:17:46
- Lisa Ranby Ages 56-65 01:17:52
- Christine Ohara Ages 56-65 01:17:55
- Susan Bickers Ages 56-65 01:19:39
- Debbie Dunn Ages 56-65 01:19:51
- Hilary Caldwell Ages 56-65 01:19:51
- Ronnie Troy Ages 56-65 01:20:11
- Dave Darlington Ages 56-65 01:20:11
- John Johnson Ages 56-65 01:20:20
- Sharon Halsall Ages 56-65 01:20:30
- Diane Morris Ages 56-65 01:20:45
- Gillian Ashworth Ages 56-65 01:20:53
- Richard Marvell Ages 56-65 01:21:20
- Alan Williams Ages 56-65 01:21:28
- Lyn Roberts Ages 56-65 01:22:03
- Alan Townhill Ages 56-65 01:22:20
- Alex Coyle Ages 56-65 01:22:43
- Heather Burns Ages 56-65 01:22:52
- Lesley Hanlon Ages 56-65 01:22:55
- Hazel Chamberlain Ages 56-65 01:23:08
- Angela Chetham Ages 56-65 01:23:20
- Elaine Short Ages 56-65 01:23:23
- Annemarie Richards Ages 56-65 01:23:25
- Helen Bradley Tsopanoglou Ages 56-65 01:24:33
- Karen Harrison Ages 56-65 01:27:21
- Sally Allen Ages 56-65 01:27:36
- Steve Lyons Ages 56-65 01:29:57
- Mark Smith Ages 56-65 01:36:28
- Stephen Scott Ages 56-65 01:37:26
- Deborah O Brien Ages 56-65 01:38:55
- June Vickers Ages 56-65 01:40:11
- Susan Milburn Ages 56-65 01:46:54
- Gary Jackson Ages 56-65 01:46:58
- Anna Klimowicz Ages 56-65 01:55:14
- Lynn Grimshaw Ages 56-65 02:01:09
- Steve Kilroy Ages 56-65 02:03:07
- Barry O'cleirigh Ages 66-75 00:48:10
- Harry Fearon Ages 66-75 00:52:06
- Neil Ridgway Ages 66-75 00:52:56
- Michael Bennett Ages 66-75 00:53:12
- David Marsland Ages 66-75 00:54:46
- John Nimmo Ages 66-75 00:56:15
- Michael Mcshane Ages 66-75 00:56:22
- Peter Greenwood Ages 66-75 00:57:05
- Mary Hewitt Ages 66-75 00:57:09
- Alan Hudson Ages 66-75 00:57:10
- Malcolm Glen-Bott Ages 66-75 00:58:13
- Paul Balderson Ages 66-75 00:58:29
- Stuart Fielding Ages 66-75 00:58:40
- Anthony Holder Ages 66-75 00:58:41
- Edwina Bennett Ages 66-75 00:59:26
- Malcolm Taylor Ages 66-75 01:00:02
- Mike Barnes Ages 66-75 01:00:19
- Thomas Temple Ages 66-75 01:00:30
- Phil Swan Ages 66-75 01:01:14
- Kim Wan Lee Ages 66-75 01:02:02
- Mark Adlestone Ages 66-75 01:02:45
- Brian Lisgo Ages 66-75 01:02:59
- Ian Mcallister Ages 66-75 01:04:35
- Stephen White Ages 66-75 01:05:08
- Malcolm Sugden Ages 66-75 01:05:09
- Jeff Blincow Ages 66-75 01:05:45
- Robert Burns Ages 66-75 01:05:52
- Chris Conroy Ages 66-75 01:07:43
- Steve Murray Ages 66-75 01:08:37
- Dave Green Ages 66-75 01:08:43
- Alan Wood Ages 66-75 01:08:46
- Stephen Boyle Ages 66-75 01:09:12
- Julie Tate Ages 66-75 01:10:26
- Alan Calvert Ages 66-75 01:10:59
- William Skelding Ages 66-75 01:12:24
- Pietro Salvatore Ages 66-75 01:12:26
- Lesley Donnelly Ages 66-75 01:13:00
- Harry Michael Naven Ages 66-75 01:13:29
- Robert Wynne Ages 66-75 01:13:30
- David Turner Ages 66-75 01:15:13
- Keith Roger Pealin Ages 66-75 01:15:20
- Simon Mcewen Ages 66-75 01:15:29
- David Dewhirst Ages 66-75 01:16:09
- Patricia Brennan Ages 66-75 01:16:19
- Julia Barnes Ages 66-75 01:16:56
- Brian Feherty Ages 66-75 01:17:29
- Colin Dyczka Ages 66-75 01:17:53
- Terry Chamberlain Ages 66-75 01:17:57
- Kim Mcguire Ages 66-75 01:18:29
- Karen Jackson Ages 66-75 01:19:03
- Andrew Muscroft Ages 66-75 01:19:36
- Lyn Muscroft Ages 66-75 01:19:51
- Hazel Sugden Ages 66-75 01:20:20
- Mark Huckerby Ages 66-75 01:20:41
- Graham Butterworth Ages 66-75 01:23:18
- Elizabeth Mccooey Ages 66-75 01:23:51
- Sandra Anderson Ages 66-75 01:24:42
- Anne Flanagan Ages 66-75 01:27:52
- Lynn Mawdsley Ages 66-75 01:29:00
- Jol Martyn-Clark Ages 66-75 01:30:41
- George Flanagan Ages 66-75 01:33:15
- Maureen Roberts Ages 66-75 01:33:20
- D S Thompson Ages 66-75 01:35:24
- Vance Hesketh Ages 66-75 01:35:38
- Angela Turner Ages 66-75 01:36:10
- Marjorie Powell Ages 66-75 01:37:32
- Elaine Garstang Ages 66-75 01:38:09
- Karen James Ages 66-75 01:39:02
- Michael Edge Ages 76+ 00:44:56
- David Young Ages 76+ 01:04:47
- Hannah Whitehead Ages 76+ 01:05:59
- Tom Daniels Ages 76+ 01:06:59
- Liam Barton Ages 76+ 01:07:46
- Roland Bowness Ages 76+ 01:09:18
- Thomas Townhill Ages 76+ 01:22:19
- Margaret Holden Ages 76+ 01:23:59
- Con Carey Ages 76+ 01:24:51
- Yvonne Johnson Ages 76+ 01:24:52
- Norman Greenwood Ages 76+ 01:45:33
- Wendy Robertson Ages 76+ 01:53:12
- Les Robertson Ages 76+ 01:53:13
- (1st) Runner 1973 00:41:59
- Conaire Griffin 00:47:05
- (2nd) Runner 1841 00:47:19
- (3rd) Runner 1957 00:51:54
- Runner 1775 00:52:40
- Runner 1819 00:57:40
- Runner 1914 00:57:48
- Runner 2018 01:03:10
- Runner 1842 01:04:19
- Runner 2021 01:07:43
- Runner 2022 01:07:44
- Runner 1979 01:09:36
- Runner 2050 01:11:54