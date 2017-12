Simpson's Selections

Have your say

Racing tips for Thursday, December 14

TAUNTON: 12.0 Brahms De Clermont, 12.30 Kings Ryde, 1.5 Kelvinsgrove, 1.35 Master Vintage. 2.10 Floresco, 2.45 Topp Notch, 3.15 Mr Muddle, 3.50 Cheque En Blanc

NEWCASTLE: 12.10 Ceegem, 12.40 Lady Buttons, 1.15 Polydora, 1.45 Under The Red Sky, 2.20 Christmas In USA< 2.55 Baileys Concerto, 3.25 Frozen Out

WARWICK: 12.20 Hold Me Tight, 12.50 First Assignment, 1.25 Happy Diva, 1.55 Looksnowlikebrian, 2.30 Astrum, 3.5 Pembroke House, 3.35 Thibault

CHELMSFORD: 5.45 Dashing Duty, 6.15 Demons And Wizards, 6.45 Luduamf, 7.15 Steel Train, 7.45 Monumental Man, 8,15 Whitmel, 8,45 The Gay Cavalier

NAP: First Assignment. Next Best: Mr Muddle