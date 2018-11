Remembrance Day 2018: A lasting tribute to Blackpool's heroes of the Great War

Today the Fylde coast will fall silent to remember those who made the ultimate sacrifice for their country.

Below is a list of 913 names, featured on Blackpool’s war memorial, of soldiers who died during the First World War.

It gives us some idea of the scale of that sacrifice – but of course the conflict’s death toll across the Fylde coast is even higher.

And, in truth, its full extent may never be known.

The total number of people from the Fylde coast who laid down their lives between 1914 and 1918 is difficult to calculate.

Names are scattered across multiple monuments, bringing the total across the Blackpool area to more than 1,000.

Across Lancashire, according to the Imperial War Museum’s database, the number of names on monuments is close to 25,000 – for the First World War alone.

But some casualties were never identified – like the unknown soldier from the Lancashire Fusiliers buried near Ypres, Belgium, last week – while others may be honoured on memorials elsewhere.

But regardless, it is clear from the names we do have that the Fylde coast, like many areas, paid a high price for this war.

But thanks to these memorials – and the painstaking work to trace those who lost their lives – that sacrifice will not be forgotten.

A list of names on Blackpool War Memorial of those who died in the First World War

ADCOCK Stephen

ADDISON Ernest

AINSWORTH J E

ALLDAY B

ALLEN James Matthew

ALLEN Percy

ALLEN Robert

AMBLER Edmund

AMBLER George Howard

ANDERSON Alban

ANDERSON Thomas Colin

ANDERSON W

ANDREW George

ANDREW Robert

ANDREWS Thomas [Williiam]

ANNAND George H

ARCHER E A

ARMITAGE Brooke

ARMITSTEAD Thomas Clifford

ARMITT George

ARMITT John

ARNOLD A

ARROWSMITH J F

ARTON N

ASHBRIDGE Arthur [Samuel]

ASHBRIDGE Thomas

ASHCROFT Joseph H

ASHFORTH C W Douglas

ASHTON Ethelbert Sumner

ASHTON T

ASHWORTH F

ASHWORTH Herbert

ASPINALL Francis Clifford aka Frank

ASPINALL William Samuel

ATKINSON James

ATKINSON Joseph H

ATKINSON Richard

ATKINSON William Peter

AUDSLEY Jack

AUSTIN Henry Arthur

BAGOT Thomas

BAILEY Ernest

BALDERSTONE Henry Hargreave

BALL Jack

BAMBER, MM Frederick William

BAMBER Robert

BANCROFT W H

BARKER James

BARLOW James [Mark]

BARLOW Sidney John

BARNES Alfred

BARNES Harry

BARNES Will

BARRACLOUGH Harwood

BARRETT Frederick

BARRETT G E

BARROW Ernest

BARROW John

BARROW Ralph

BARROW W

BARTON John

BARTON John Willie

BATES Donald

BATES Norman

BAYLIS A E

BEAUMONT George

BEAUMONT Harold

BELL Charles

BELL William Ewart

BELL William

BELLARBY H

BENNETT James Arthur

BENNETT R E

BENNETT William

BENSON Jack William Seymour

BENTLEY Charles

BENTLEY Frederick H

BENTLEY Oscar

BERNHARDT A

BERRIE C

BEST Robert James

BEZLEY R

BIBBY William

BICKERSTAFFE J E

BIDEN L

BILTCLIFFE P

BINNS Thomas

BIRCHALL Harry

BISHOP Arnold

BLACKHURST C

BLACOW Richard

BLANE S T

BLAYLOCK William

BLEZARD Thomas

BLUNDELL Alfred Gresham

BOARDMAN Harry

BOARDMAN John

BOARDMAN Richard

BODEN L

BOLTON Joseph Henry

BONE Samuel

BOOTHROYD William

BOTTOMLEY B

BOTTOMLEY Edgar

BOWDEN Herbert

BOWMAN Leonard James

BOYER Herbert

BOYLE George

BRADLEY Edward Thomas

BRADLEY R

BRADLEY W

BRAITHWAITE John

BRAMWELL J P

BRIGGS Ambrose S

BRIGGS Vincent Joseph

BROADLEY William

BROOKE William

BROOKES John Robert

BROOKMAN Charles Henry

BROUGH J

BROUGHTON J B

BROWN Alfred Heaton

BUCKLEY E

BUCKLEY Louis

BULLOCK, MC Walter John

BURNS William

BURY C

BUTCHER H

BUTCHER John

BUTLER E

BUTLER John

BUTLER S

BUTTERWORTH David V

BUTTERWORTH Howard

BYWATER G

CALLAGHAN Joseph

CALLOW F Edward

CALVERT Harold Bailey

CALVERT James Noel

CALVERT Richard

CAMERON John Gordon

CAMPBELL Thomas Alfred

CAPSTICK Walter

CARDWELL Albert Stafford aka John Stafford

CARDWELL Cornelius

CARDWELL Edward Wallace

CARDWELL Fred

CARDWELL Frederick John

CARDWELL H

CARDWELL John William

CARDWELL Tom

CARDWELL William

CARDWELL William Henry

CARNEY Thomas

CARR Robert

CARTER John

CARTMELL G

CARTMELL James

CARTMELL John

CARTMELL Joseph

CARTMELL Robert

CARTMELL T

CARTMELL T

CARTWRIGHT Joseph Harry

CAVENEY John

CAVENEY William

CHADWICK Thomas Louis

CHEETHAM William

CLARK Duncan James Sidney

CLARK George Frederic

CLARKSON Albert

CLARKSON Robert E

CLEARER J R D

CLEGG John Herbert Birtwistle

CLEGHORN John

CLEMENTS Joseph William

CLINCH John Loton

CLITHEROE John James

CLITHEROE James Norman

CLOUGH Mary

CLOW Arthur

COLES Alfred Henry

COLSTON, MiD John Percy

COLSTON Norman

COMOR M

CONNOR M

CONWAY T

COOKSON Frank

COOKSON John

COOPER A R

COOPER James

COOPER, MiD John Albert

CORBET E

CORNALL, MM Harry

COTTAM Lawrence Alfred

COULSTON Leonard aka Len

COULTON John William

COULTON Thomas

COUPE A

COURTMAN James

COWELL E G

COWPER Harry Pearson

COWPERTHWAITE Hugh C

COX Frank Edwin

COX, MM Harold

COX William J

CRABTREE John Morgan

CRAGG Fred

CRAIG Harry

CRAIG William Frederick

CRANE Arthur Rye

CRANE John

CRAWSHAW C

CRAWSHAW Robert

CROASDALE Henry [Hargreaves]

CROFT George

CROOKALL Jack

CROMPTON Harold

CROMPTON Thomas

CROMPTON W V

CROSLAND N F

CROSS Arthur Moulter

CROSS James

CROSS J

CROSSLEY Claude Edward

CROWTHER James

CRYER James Arthur

CUMMINS James

CURWEN James Richard

CURWEN Robert

DAGGER Thomas

DAGNALL O

DAKIN John

DALEY E

DANN Philip Whitley

DAVIDSON Cyril

DAVIES Alan Cunliffe

DAWSON William

DEANE Joseph Henry Freeman

DENNEY J

DENNEY J R

DENNISON Ernest William

DEWHIRST John [Purcell Bristowe Helouan]

DEWHURST Ernest

DEWHURST Joseph

DEWHURST J

DEWHURST James Joseph

DEWHURST Preston Fletcher

DICKIE Herbert

DIXON John Alfred

DIXON S

DOCHARD Alfred Archibald

DODD Stanley

DOLMAN, MiD Harold Edward

DONALD Josiah Alfred

DONOGHUE James

DORAN William Henry

DOUGLAS Frederick

DOUGLAS Harry

DOUGLAS William [Fairlamb]

DOYLE Stanley V

DREW Albert E E

DRURY Alfred Aloysius

DUCKWORTH Harry

DUCKWORTH Joseph

DUGDALE, DCM, MM James

DUNN Daniel

EASTHAM Bert

EASTHAM C V

EASTWOOD Frederick

EASTWOOD James

EASTWOOD Sam

EASTWOOD Will

EAVES Edward

EAVES George

EAVES John

ECCLES Frank

ECCLES Victor

EDMONDSON A

EDMUNDSON William David

EDWARDS David George

ELLIOT Harry Vincent

ELLIS George

ELSTON P

EMBY Charles Henry

ENGLISH George William

ENTWISTLE John

EVANS John Henry

EVANS J W

EVANS Maden

EVERETT George Francis

FAGEN Thomas

FAIRCLOUGH William Whittaker

FAIRHURST Jack Dixon

FARNWORTH Ben

FARRAND Hubert Percival

FAWCETT Fred

FEARNLEY G

FECITT George Hardman

FENTON James

FIDLER Harry

FIELDEN Richard Watson

FIELDHOUSE William Edwin

FIELDING Joseph Henry

FIRTH Joseph Oliver

FISH Edwin

FISH Harold

FISHER Charles

FISHER James

FISHER William

FISKE William

FLANAGHAN Francis

FLETCHER Charles Edward

FLETCHER Ernest [Norris]

FLETCHER Edward Corston

FLOOD James

FLOYD Granville

FOLDS William Robert

FORBES Graham

FORD Thomas

FORSHAW Benjamin

FOTHERGILL C H

FOTHERGILL Frederick Cyril

FOTHERGILL George Edward

FOWLER H

FOX George Ruthven

FOX Horace

FOX W

FRIEND Harry

FRITH John

FURLONG Ernest John

FURNEVALL William Hindle

FURNEVALL W H

GALLAGHER Arthur George William

GARNETT Henry

GARRATT George

GARSDEN George

GARTSIDE William

GAULTER Charles Pendrick

GAY John

GEE A

GILDERSLEVE A D

GLEDHILL George

GOODALL Norman K

GOODIER Joseph

GOODWIN Josiah Albert

GOODWIN R

GOODWIN William

GORDON G A

GORMLIE A H

GOSLING Frank

GOTHERIDGE George Wilfred

GOTHERIDGE Thomas Harry or Henry

GOULSBROUGH John

GRAINGER [William] Henry

GREATOREX Frederick T aka Fred

GREAVES Benjamin Herbert

GREAVES Edward

GREAVES Gordon

GREEN A

GREEN Benjamin Haigh

GREEN Edward

GREEN John

GREEN Joseph

GREEN William

GREENWOOD John James Joseph Edward

GREGORY Wilfred Sinclair

GREGSON Alfred James

GREGSON Richard

GREGSON Thomas Edward

GREGSON William

GRIFFITHS Clarence Birch

GRIME Joseph Crookes

GUEST Frank

GUEST John Edwin

GUNN Joseph

GUNN Robert

HACKING Harold

HADALL Raymond

HAGUE Joseph Eugene

HALEY Robert Craven

HALL George

HALL H

HALL Henry Morton

HALL Harry

HALL R H

HALL Thomas

HALSALL Thomas

HALSTEAD Frank Eversley

HAMILTON Samuel

HAMPTON George Frederick

HAND Thomas Bentley

HANLON A

HANSON Charles

HANSON N

HARDING Cyril

HARDING Leonard N

HARDMAN Thomas

HARE Harold

HARGREAVES George William

HARGREAVES P

HARLAND Harry

HARLING Craven

HARRISON Ellis

HARRISON G

HARRISON Reynold Hartley

HARRISON Thomas William

HARTLEY Benjamin

HARTLEY Herbert

HARTLEY Wilfred

HARVEY Frederick Ernest

HARVEY Joseph

HASLAM Harry

HASLAM Joseph

HAWORTH Herbert

HAYES John Douglas Rivers

HAYES S

HAZELTINE Thomas

HEAP Edgar John

HEATON James

HELM George

HENTHORN Joshua

HEPWORTH Henry

HEYES G

HEYWOOD Walter

HIGGINS Henry

HIGH A

HILDEBRANDT A A

HILL F Y

HILTON George Whalley

HILTON Walter

HINCHCLIFFE John [Arthur]

HINDLE J

HINDLE John Albert

HINKLEY Albert

HIRST John

HIRST John Stevenson

HODGES James

HODGSON T L

HOGARTH W V

HOLLAND John

HOLLIDAY Cecil

HOLLINGWORTH Bert aka Bertie

HOLROYD C

HOLT G

HOLT Leo

HOPKINSON William

HOPWOOD Frank

HORNBY John William

HORNE Hubert

HORRIDGE Frank Victor

HORSFALL G H

HORSFIELD William [Henry]

HOWARD F

HOWARTH Benjamin

HOWARTH F J Y

HOWARTH Tom Hartley

HOWARTH William

HOYLE Abraham James Ed

HOYLE John Wilfred

HUGILL Charles Edward

HULL Harry

HULL Richard

HULL T

HULME John

HULME Samuel

HUMPHRIES Benjamin

HUNT J

HUNT Joseph Henry

HUTCHINSON Frank L C

HUTCHINSON George

HYDE Frank

IBBOTSON George Sharples

IBBOTSON Ross

INGHAM Harold

IRVING A H

IRVING Henry

IRVING John

IRVING John

JACKSON Butler

JACKSON E R

JACKSON John [Robert]

JACKSON John Charles

JACKSON Wilfred Whalley

JAGGER Herbert

JEWITT John William

JONES Arthur

JONES W J

KAY John Thomas

KAYE Wilfred

KEATE Haydn

KEIR Allan

KEMP Harry

KENNY James William

KER Joseph Hugh

KINSEY John

KIRKHAM William

KIRKHAM William Taylor

KIRKMAN Thomas

KNOWLES J P

LAMB Thomas

LAMBERT Lawrence

LAMBERT William

LANCETT Joseph William

LANDLES Walter

LAUNDERS Harold

LAWSON William

LEACH H C

LEE J D

LEE John

LEES William H

LEVENE Nathan Neville

LEWIS Sydney

LEWTAS John

LEWTAS James Peter

LEWTAS J W

LEWTAS William

LIGHTBOWN Henry

LINDEN Michael

LINDLEY Foster

LINDLEY Frank Marcus

LISTER J W

LIVESEY Harry

LIVESEY Robert

LOCK John

LONGWORTH G

LUCAS L J

LUCAS T

LUCAS William Higginson

LUND J C

LUPTON Albert

LYON Samuel [Ignatius]

MANN Harold

MANN Joseph

MARLOW Richard Charles

MARSDEN Bernard

MARSDEN Charles

MARSDEN Eric Graham

MARSDEN Henry

MARSDEN R

MARSDEN William

MARSH Robert Webb

MARSHALL John

MASON S J

MATHER Volney

MATTHEWS George Harry

MATTHEWS Leo Wilson

MATTHEWS William

MAXWELL Thomas W

MAXWELL William R

MAY Sidney [Joseph Victor]

MAY T

MAYER Enoch

MAYOR Edmund

MAYOR F E

MAYOR Joseph

MCCLARE A

MCEVOY R

MCMULLEN James

MCVITTIE, MM Bertram

MCVITTIE Harold Vernon

MELLING Henry

METCALFE George E

METCALFE John

MIDGLEY Herbert

MIDGLEY Wilfred

MILLER J

MILNER F

MILNES Edward

MITCHELL A E

MITCHELL Cecil

MITCHELL George A

MITCHELL James

MOISTER Richard Pearson

MONKS George

MOORE J

MORAN William

MORGAN Samuel

MORLAND S

MORRIS Bertram

MORRIS Frank

MORRIS John [Albert]

MORRIS Leonard

MORTON Ralph Fernando

MOSS Gerald

MOUNT E A

NADIN Arthur

NADIN Frank

NEALE Charles

NEEP Joseph W

NELSON Charles Thomas

NEWBY Edward Evan

NEWBY Herbert

NEWHOUSE Maurice

NEWSOME E

NEWSOME Harold Walter

NICKSON Arthur John

NICKSON Robert William

NOBLE William R

NODEN Walter [Walsh]

NORTON Tom

NUTTALL Cyril Norman

NUTTALL Norman F

NUTTALL William

OAKLEY Arthur Hartop

O'CONNOR E

OGDEN John Herbert

O'HARA John W

OLDHAM A

ORMOND James

O'ROURKE J

ORTLOFF Ernest [Godfrey]

OSTLE T

PAGE George William

PARKER C E H

PARKER Joseph Edmund

PARKER Tom

PARKES A

PARKES Fred

PARKINSON Stephen

PARR D A

PARR John

PEACH C H

PEARCE John

PEARD William irvin

PECK F

PEEL Stanley

PEENEY Dominic Francis

PICKARD James Arthur

PICKUP D

PICKUP Doctor

PILKINGTON Samuel

PILKINGTON William Frederic Longley

PILLING A

PILLING H

PITTAWAY Cyril

PIXTON Herbert

PLATT C W

PLATT Robinson T

POINTER J

PONTER W C

POORE Frederic

PRIESTLEY John

PRITCHARD A

PROCTER William

PRYAR Albert

QUARRIE Walter Hugh

QUIGGIN Henry Edward

RASTRICK Alfred

RAW D

RAWCLIFFE Edwin

RAWCLIFFE Fred

RAWCLIFFE Richard

RAYNER George

RAYNER S

READY Harry

REDDY William

REILLY Ernest J

RICHARDSON Robert

RIDEHOUGH Thomas Henry

RIDING John Liversey

RIDING T

RIGBY Timothy

RILEY Thomas J

RILEY W

RIMMER Harry

RIPLEY Fred [Howard]

ROBERTS B R

ROBERTS John Arthur

ROBERTS William

ROBERTSHAW Harry

ROBEY Nathan

ROBINSON Reginald Humphreys

ROBINSON Sidney Hope

ROGERSON Charles

ROGERSON G

ROGERSON James

ROLLINSON James William

ROSS Leslie Francis William

ROWLANDSON D G

ROWSON D H

ROYLE Joseph

SAGAR Robert Holgate

SALTHOUSE G A

SANDERSON Alfred Shaw

SANDERSON A S

SANDERSON Edward

SANDERSON Robert

SANDERSON Thomas [Hill]

SCATTERGOOD John Wroughton

SCHOFIELD John

SCHOFIELD John Leonard

SCOTT Herbert

SCOTT William

SEABRIDGE Sidney

SEDDON Stanley

SEGATTO R

SELBY S Ewart

SENIOR William Edward

SEYMOUR Frederick Arthur [Nation]

SHACKLETON Mitchell

SHACKWILL A

SHAKESPEARE Thomas Henry

SHARP William

SHARP W

SHARPLES H W

SHARPLES Leo

SHAW H

SHEERD W D

SHEPHERD George Herbert

SHEPHERD Wilfred Henry

SHEPHERD William Leonard

SHIELDS Arthur

SHUTT Arthur

SHUTTLEWORTH Joseph

SIDEBOTTOM Frank

SIDEBOTTOM George Alfred

SIMISTER Robert

SIMMONS A

SIMMONS S A

SIMMS Robert

SIMPSON Oscar

SIMPSON Henry

SIMPSON William James

SIMS John

SINGLETON Arthur

SINGLETON J

SINGLETON Robert

SINGLETON T

SINNATT William Hardie

SLATE Arthur B

SLATER Charles

SLATER Frank

SLATER Walter

SMALLEY John J

SMITH Christopher

SMITH Charles Edward

SMITH Frank

SMITH Frederick

SMITH George William

SMITH J

SMITH Joseph

SMITH Leonard

SMITH Norman

SMITH Victor Adolphus

SMITH W

SMITH W

SOLOMON C

SPEAL A E

SPEIGHT Charles

SPENCER Joseph J

SPIBY James Lord

STAFFORD Robert

STANSFIELD Fred Clifford

STEAD Norman

STEVENSON William

STIRZAKER James

STOCKS Samuel

STRICKLAND Arthur

STRICKLAND George

STRICKLAND, MM George

STUART David

STUBBS Robert Edwin

STYLES Arthur William

SUDELL Richard

SUNDERLAND A

SUTCLIFFE Fred

SUTHERLAND Albert V

SUTHERS Albert

SWAINE William Gledhill

SWALLOW Bertie

SWARBRICK John

SWARBRICK Robert Lewis

SWARBRICK William

SYKES Arthur

SYKES Harry

TANDY John Henry

TATTERSALL, MM Bert

TATTERSALL Chris

TATTERSALL James

TATTERSALL John James

TAYLOR Edward

TAYLOR Frederick

TAYLOR G

TAYLOR Herbert

TAYLOR John

TAYLOR John H

TAYLOR John Thomas

TAYLOR Richard

TAYLOR Sidney

TAYLOR Squire Lawrence

TAYLOR Thomas W

TAYLOR William

TAYLOR W F

TAYLOR William Harold

TETLEY C

THOMAS Reginald Clifton

THOMPSON Arthur Stonehouse

THOMPSON Fred

THOMPSON Goddard

THOMPSON, MM Isaac

THOMPSON R

THOMPSON R

THOMPSON R

THORPE John

TIGHE Charles Edward

TIGHE Francis Edmund

TITCHENER Leonard [Raymond]

TOMLINSON F

TOMLINSON James

TOMMAS William

TOOTELL W

TOPPING George William

TOPPING Richard

TRAVIS Myles Joseph

TROUGHTON Frederick

TROW Alfred

TUNNEY J

TURNER John

TURNER Thomas

TURTLE Joseph Henry Deex

TWEEDALE Eric

TWEEDALE Isaac

TYSON John

VARLEY Harold

VAUGHAN A

VERDON Wilfred Melville

VOLLANS Harry

WADDINGTON Stanley

WADE George

WADE James

WADE Robert E B

WALKDEN Harold Cellis

WALKER Jack Bertram

WALMSLEY Harold

WALMSLEY James

WALMSLEY Sam

WALMSLEY William

WALSH Henry

WALTON N G

WALTON W

WARD Cuthbert

WARD Fred

WARD William

WARING Richard

WARREN Herbert James

WARREN Percival Henry

WARWICK James

WATERHOUSE George

WATERWORTH J P

WEEKS Robert Ernest

WELCH C T

WELCH William

WENSLEY Thomas

WEST C A

WESTHEAD Alexander

WESTHEAD J

WESTMORELAND Ernest

WHALLEY Norman

WHALLEY Richard

WHALLEY W

WHARTON Percy

WHITE J C

WHITE Lionel

WHITESIDE Ernest

WHITESIDE John Joseph

WHITESIDE Robert

WHITESIDE R P

WHITESIDE Thomas

WHITHAM C

WHITTLE R P

WHITTLE W

WHYMAN W P

WIGGIN James

WIGGINS Ashton

WILCOCK J

WILDE Edward

WILDE Herbert

WILLETT Harry

WILLIAMS Frank

WILLIAMSON Arthur Henry

WILLIAMSON Henry

WILLIAMSON Wilfred Tyrell

WILLOUGHBY Harold

WILSON John Alexander

WILSON Joseph Mann

WILSON W

WINDER H

WINROW Osmond

WINSTANLEY George Henry

WINSTANLEY Thomas

WINTERBURN John

WITT Fred

WOLFE Robert

WOOD C A B

WOOD F

WOOD F W

WOOD Herbert

WOOD Leonard Arthur

WOODS John Edward

WORSLEY Harold Rapley

WORSLEY James

WORSLEY Walter [Robert]

WRAY Thomas Jackson

WRIGHT C

WRIGHT F

WRIGHT Percy

WRIGHT Stephen

WRIGHT William

WRIGLEY Fred [Rigby]

WRIGLEY Harry Crawshaw

YATES Everard Alexis Archibald

YEARDLEY George