27 adorable pictures of new primary school starters across Blackpool and the Fylde coast

By Emma Downey
Published 10th Oct 2025, 15:41 BST
The first day of school is a special occasion - for both parents and their little ones!

To mark the momentous occasion, we asked primary schools across Blackpool and the Fylde coast to send us their photos.

Take a tour of our gallery to see if you can spot your loved ones.

Clifton Primary School.

1. Clifton Primary School

Clifton Primary School. Photo: S

Christ The King Catholic Academy.

2. Christ The King Catholic Academy

Christ The King Catholic Academy. Photo: S

Devonshire Primary Academy - RG.

3. Devonshire Primary Academy - RG

Devonshire Primary Academy - RG. Photo: S

Devonshire Primary Academy - RM.

4. Devonshire Primary Academy - RM

Devonshire Primary Academy - RM. Photo: S

Flakefeet Primary - Discovery.

5. Flakefeet Primary - Discovery

Flakefeet Primary - Discovery. Photo: S

Hawes Side Academy.

6. Hawes Side Academy

Hawes Side Academy. Photo: S

Related topics:FyldeBlackpool
