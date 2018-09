Top 100 baby names for boys

Have your say

Here are the top 100 most popular names for baby boys in England and Wales in 2017.

The number next to each name is the total live births registered during the calendar year.

1 Oliver 6,259

2 Harry 5,031

3 George 4,929

4 Noah 4,273

5 Jack 4,190

6 Jacob 3,968

7 Leo 3,781

8 Oscar 3,738

9 Charlie 3,724

10 Muhammad 3,691

11 William 3,437

12 Alfie 3,287

13 Henry 3,246

14 Thomas 3,246

15 Joshua 3,166

16 Freddie 3,127

17 James 2,925

18 Archie 2,803

19 Arthur 2,795

20 Logan 2,730

21 Theo 2,616

22 Alexander 2,524

23 Edward 2,461

24 Isaac 2,432

25 Lucas 2,407

26 Ethan 2,323

27 Max 2,165

28 Joseph 2,153

29 Samuel 2,083

30 Mohammed 1,982

31 Finley 1,944

32 Daniel 1,942

33 Benjamin 1,927

34 Harrison 1,923

35 Sebastian 1,881

36 Adam 1,788

37 Mason 1,776

38 Theodore 1,761

39 Teddy 1,626

40 Dylan 1,577

41 Elijah 1,511

42 Arlo 1,470

43 Riley 1,427

44 David 1,416

45 Zachary 1,385

46 Louie 1,365

47 Toby 1,316

48 Hugo 1,311

49 Reuben 1,309

50 Jude 1,288

51 Reggie 1,280

52 Jaxon 1,257

53 Harley 1,246

54 Rory 1,187

55 Luca 1,171

56 Jake 1,135

57 Albie 1,114

58 Jenson 1,099

59 Albert 1,066

60 Frankie 1,055

61 Tommy 1,036

62 Carter 1,025

63 Ronnie 978

64 Gabriel 967

65 Bobby 955

66 Harvey 951

67 Matthew 948

68 Michael 934

69 Elliot 921

70 Stanley 914

71 Jayden 900

72 Frederick 879

73 Charles 877

74 Jackson 876

75 Roman 871

76 Luke 868

77 Caleb 853

78 Hunter 841

79 Mohammad 837

80 Elliott 834

81 Ezra 827

82 Louis 819

83 Ryan 817

84 Blake 799

85 Lewis 790

86 Dexter 788

87 Ollie 788

88 Nathan 779

89 Ellis 765

90 Jesse 750

91 Liam 723

92 Alex 716

93 Kai 691

94 Ibrahim 684

95 Tyler 677

96 Finn 672

97 Austin 670

98 Leon 669

99 Ralph 669

100 Felix 661